Известно, что компактный смартфон на Android будет позиционироваться как модель премиум-класса.

Эрик Мигиковский, основатель Pebble, создателей одних из первых смарт-часов на рынке, объявил о готовящемся возвращении бренда – теперь с компактным смартфоном.

По данным The Verge, для работы над проектом Small Android Phone уже собрана команда специалистов с опытом в мобильной индустрии. Команда уже близка к выбору дисплея и процессора для будущего смартфона, а также определяется с одним из нескольких десятков предложенных дизайнов

Разработчики отмечают, что гаджет будет иметь узнаваемую камеру, и экстерьер будет обыгрывать именно ее. Что касается характеристик камеры, то компания откажется от использования 100-Мп датчиков в пользу 50-Мп решений. Качество фотографий при этом поможет улучшить специальное ПО, разработчик которого пока не указывается.

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Ниже несколько примеров возможного дизайна:

У мини-телефона уже есть внутреннее кодовое имя – "Marvin" – но еще рассматривают варианты Pico или Pip, Howdy, а также Atlas. Устройство будет позиционироваться как модель премиум-класса, а предполагаемая розничная цена составит около $850.

Для финансирования создания смартфона Pebble планирует получить средства на краудфандинговой платформе Kickstarter – чтобы покрыть расходы на разработку и производство, бренду требуется от 40 до 50 миллионов долларов США.

Что нужно знать о Pebble Smartwatch

Pebble (с англ. – "галька") – культовые смарт-часы от компании Pebble Technology, получшие известность благодаря краудфандинговой кампании на сайте Kickstarter. Собрав более 10 млн. долларов, Pebble стал крупнейшим завершенным проектом на платформе.

Первая версия часов была выпущена в начале 2013 года, а затем были представлены Pebble Steel, Pebble Time, Pebble Time Round и Pebble 2. В конце 2016 года Pebble была выкуплена компанией Fitbit, а затем, в 2019 году, она перешла под крыло Google.

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