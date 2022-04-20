Больше всего атакуют органы государственной власти, медиаресурсы, энергетическую сферу и сферу логистики.

По сравнению с прошлым годом количество кибератак на Украине увеличилась втрое.

Об этом сообщил председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь во время брифинга.

"По сравнению с прошлым годом втрое увеличилось количество кибератак. В последнее время снизилось их качество, потому что враг не имеет возможности делать такую подготовку, которую он делал до этого. У врага нет возможности тратить на это время, ведь в основном он тратит время на свою защиту, потому что, как оказалось, их системы также имеют уязвимости", - сказал Щегол.

По его словам, больше всего атакуют органы государственной власти, медиаресурсы, энергетическую сферу и сферу логистики.

"Нужно заметить, что кибератаки не только касаются государственной власти и инфраструктуры, но и касаются каждого гражданина. Мы сейчас видим увеличение спам-рассылок и попытки собрать именно информацию относительно граждан", - добавил Щиголь.

Он также отметил, что граждане должны использовать простые правила кибергигиены: применять сложные пароли, регулярно их менять и не открывать подозрительные сообщения и ссылки.

Напомним, также в Украине зафиксирована новая кибератака, направленная на похищение данных.

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