Вражеские хакеры в очередной раз атакуют украинцев, используя актуальные вопросы, связанные с войной.

В Украине зафиксирована новая кибератака, направленная на похищение данных.

Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Правительственная команда реагирования предупреждает о массовом распространении среди граждан Украины опасных XLS-документов с названием "Мобилизационный реестр.xls".

Отмечается, что открытие документа в конечном итоге приведет к запуску на компьютере вредоносной программы IcedID, также известной как BankBot. Она принадлежит к классу "банковских троянских программ", и, среди прочего, обеспечивает похищение аутентификационных данных.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

12 апреля 2022 года специалисты по кибербезопасности предотвратили масштабную кибератаку на украинский энергетический сектор.

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