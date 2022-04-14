В Украине зафиксирована новая кибератака, направленная на похищение данных.
Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Правительственная команда реагирования предупреждает о массовом распространении среди граждан Украины опасных XLS-документов с названием "Мобилизационный реестр.xls".
Отмечается, что открытие документа в конечном итоге приведет к запуску на компьютере вредоносной программы IcedID, также известной как BankBot. Она принадлежит к классу "банковских троянских программ", и, среди прочего, обеспечивает похищение аутентификационных данных.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
- 12 апреля 2022 года специалисты по кибербезопасности предотвратили масштабную кибератаку на украинский энергетический сектор.
Вас также могут заинтересовать новости:
Премьер Канады считает правильным называть действия России в Украине геноцидом
Макрон не считает "геноцидом" преступления РФ в Украине, а россиян и украинцев назвал "братьями"
Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом (видео)