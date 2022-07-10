Конечно, полностью трафик данные советы вам не сэкономят, однако в разы повысит экономию ресурсов и регуляцию исходящего трафика.

С начала полномасштабной войны украинцы большую часть времени проводят в интернете, мониторя новости и паблики. К сожалению, ограниченный трафик ставит нам условия, в которых мы должны фильтровать время и цели, с какими посещаем Всемирную паутину.

Для тех, кто не пользуется безлимитными тарифами, УНИАН собрал несколько советов, которые позволят оптимизировать расхода мобильного Интернета.

Ограничьте потребление трафика для установленных приложений

Перво-наперно нужно обнаружить и отследить приложения, на которые больше всего тратится мобильный трафик. Для отслеживания вполне достаточно встроенных в систему смартфона функций.

На Android проверить затраты трафика можно в "Настройки" → "Мобильные сети" → "Передача данных", где откроется вся статистика о вашем исходящем Интернет – трафике.

Для пользователей iPhone, в настройках смартфона откройте раздел "Сотовая связь" → "Параметры данных" и активируйте этот режим.

Там же вы найдете функцию "Экономия данных". Она ограничивает использование трафика для закрытых и фоновых приложений. Так, для видео-сервисов функция автоматически снижает качество входящего потока.

Отключите фоновое автообновление

Приложения могут автоматически обновляться без ведома пользователя в фоновом режиме. Это заметно увеличивает потребление трафика. После отключения данной функции, приложение может загружаться немного дольше, однако трафик экономится достаточно сильно.

Для пользователей iPhone отключить фоновое обновление можно, перейдя в "Настройки" → "Основные" → "Обновление контента". Деактивируйте то, что не нужно вам регулярно в течение дня.

На Android зайдите в настройки и выберите "Передача данных". Для каждого конкретного приложения можно отключить фоновый режим.

Загружайте данные через Wi-Fi

Некоторые приложения позволяют загружать свои данные наперед и пользоваться ими оффлайн. Это могут быть различные карты, музыкальные сервисы и другие.

Поэтому как вариант сэкономить трафик, загрузить данные через Wi-Fi, а потом использовать приложение без включенного мобильного Интернета. Так, например, в музыкальных приложениях можно переключить загрузку треков только через Wi-Fi и слушать их из локального хранилища.

Отключайте мобильный трафик

Пожалуй, лучшим способом контроля мобильного трафика будет его отключение тогда, когда он не используется. Так точно ни одна программа или сервис не будет потреблять данные мобильного Интернета.

Это делается в один клик в правой шторке на iOS или верхней на Android. Просто деактивируйте кнопку мобильного интернета.

Понизьте качество видео и аудио

В ситуациях, когда вам не удалось догрузить все нужные вам файлы через Wi-Fi либо офлайн-режим вообще недоступен, можно уменьшать входящее качество аудио или видео данных. Такая настройка есть в большинстве стриминговых сервисов и регулируется настройками самого приложения.

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