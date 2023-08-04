Также он оснащен "неубиваемым" корпусом и камерой ночного видения, а просят за него всего $170.

Компания Fossibot, которая специализируется на защищенных устройствах, представила свой новейший смартфон Fossibot F102. Это суперавтономный и крепкий аппарат для представителей опасных профессий и любителей экстрима.

Новинка получила крепкий корпус из металла и резиновых вставок, крепящихся на болтах, сертифицированный по военному стандарту MIL-STD-810H. Смартфон можно погружать в воду на продолжительное время и ронять на жесткие поверхности, пишет NotebookCheck.

Главной его "фишкой" является аккумулятор емкостью 16 500 мАч, позволяющий телефону работать в режиме ожидания около 50 дней. Быстрая зарядка 33 Вт пополняет запасы аккумулятора за 4 часа. Она тоже защищена – может выдержать температуры от -30 до +50 градусов.

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Смартфон базируется на процессоре Mediatek Helio G99, имеет 20 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт встроенной памяти. При желании можно поставить карту памяти на 2 Тбайт и хранить на устройстве гигантское количество данных. Основная камера здесь снимает в 108-Мп, также есть камера ночного видения.

Учитывая все эти характеристики, цена Fossibot F102 составляет всего $170 (около 6200 грн). Смартфон поступит в продажу 21 августа, позже он появится и на AliExpress.

Ранее на рынке были выпущены одни из лучших смарт-часов Amazfit по соотношению "цены и качества". При цене дешевле 100 долларов покупатели получают автономность до 26 дней, более 120 режимов и огромный экран.

Выбор недорогого смартфона в 2023 году может быть непростой задачей, ведь рынок переполнен огромным количеством моделей от разных производителей. УНИАН делился рейтингом лучших смартфонов по соотношению "цена-качество"

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