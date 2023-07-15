Среди них – складной смартфон MIX Fold 3, игрофлагман Redmi и парочку планшетов.

В последний месяц лета Xiaomi порадует пользователей как минимум четырьмя новинками. Среди них, смартфоны и планшеты.

По данным китайского инсайдера Digital Chat Station, который регулярно публикует достоверные сведения об еще не вышедших новинках, в августе Xiaomi представит:

складной смартфон MIX Fold 3;

игрофлагман Redmi K60 Extreme Edition;

два планшета: Xiaomi Pad 6 Max и Redmi Pad 2.

Все четыре устройства сертифицированы китайским регулятором. Из документации стало известно, что MIX Fold и Pad 6 Max будут поддерживать мощность зарядки до 67 Вт, Redmi K60 Extreme Edition отличится мощностью 120 Вт, а Redmi Pad 2 ограничится 22,5 Вт.

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Предварительные данные указывают, что складной Mix Fold 3 будет более тонким и легким по сравнению с предшественником, а также получит систему из четырех камер Leica. Redmi K60 Extreme Edition, по слухам, будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 9200+, OLED-экраном разрешением 1,5K и 50-Мп камерой. А Pad 6 Max, судя по утечкам, получит большущий экран с диагональю 14 дюйма.

Конкретная дата презентации пока остается в секрете.

Между тем, мы уже ждем, когда Xiaomi покажет ОС MIUI 15. На родном рынке ее представят вместе с новыми флагманами Xiaomi 14, а до нас она доберется в начале 2024 года.

Напомним, главными фишками MIUI 15 на базе Android 14 должны оказаться обновленный интерфейс в стиле Material You, динамические темы, режим предварительного просмотра, поддержка нового режима фотографирования Ultra HDR, а также дополнительные настройки конфиденциальности. Ранее стал известен список смартфонов, которые точно останутся без новой ОС.

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