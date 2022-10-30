Это самое быстрое снижение цен в истории "яблочной" компании.

Apple сокращает производственный заказ на всю линейку смартфонов iPhone 14 менее чем через полтора месяца после презентации. Причина – недостаточный уровень спроса, который вызван продолжающейся глобальной инфляцией.

Об этом пишет аналитическая компания TrendForce в своем последнем исследовательском отчете.

Известно, что сокращение производства, о котором ранее сообщили сразу несколько источников из цепочки поставок, включает не только iPhone 14 и iPhone 14 Plus, но и премиальные iPhone 14 Pro и Pro Max.

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Также отмечается, что для стимуляции спроса на новые айфоны, Apple начала снижать цены на некоторые модели. Например, в Китае iPhone 14 Pro и Pro Max уже успели подешеветь на 350 юаней (примерно 2000 грн): до 7649 юаней (~39 000 грн) и 8649 юаней (~44 000 грн) соответственно. Это самое быстрое снижение цен в истории "яблочной" компании.

В отчете также говорят о том, что Apple не удалось корректно спрогнозировать продажи смартфонов.

Коротко о новеньких iPhone 14

Мировые продажи линейки iPhone 14 стартовали 16 сентября 2022 года. Apple снова разделила модели iPhone на "обычный" и Pro-версию, и mini среди них нет.

iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получили новый интерактивный вырез, частоту обновления экрана от 1 до 120 Гц и долгожданный режим Always On Display, который повсеместно встречается в Android-смартфонах. Основная камера теперь на 48 Мп, а внутри стоит новый процессор A16 Bionic.

Обычные iPhone 14 по сути представляют собой слегка улучшенные iPhone 13: у смартфонов все та же "челка", дисплей с частотой 60 Гц и даже прошлогодний процессор A15 Bionic, но с дополнительным графическим ядром – производительность выросла на 18%.

Ранее источник раскрыл главные особенности Pro-моделей iPhone 15. Они получат более быстрый процессор Apple A17 Bionic, увеличенный объем оперативной памяти на 8 ГБ и перископный телеобъектив.

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