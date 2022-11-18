По всей видимости, новинки выйдут на рынок с другим названием.

Накануне презентации новой флагманской линейки Xiaomi 13 стало известно, что китайская компания решила "перепрыгнуть" через одну цифру в названии своих смартфонов.

Устройства, скорее всего, назовут Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro. На это намекает опубликованная на просторах интернета фотография коробки одной из моделей.

Причин, по которым это произошло, может быть несколько. Одной из причин может быть то, что Xiaomi захотела соответствовать конкуренту в лице Apple, который в 2022 году выпустил свою линейку iPhone 14. Кроме того, Xiaomi 14 органичней сочетается с названием новой прошивки MIUI 14.

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Утечка также подтверждает, что смартфоны линейки Xiaomi 14 получат новый флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ оперативной памяти и фирменную оболочку MIUI 14.0.2.0 на базе операционной системы Android 13.

Каким будет Xiaomi 13/14 и когда он выйдет

Ожидается, что новые флагманские смартфоны компании Xiaomi будут представлены в течение двух ближайших недель. Инсайдеры обещают практически безрамочный дизайн, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, улучшенную камеру, а также корпус с плоскими гранями как у последних iPhone.

Предыдущее поколение Xiaomi 12 было представлено в конце декабря прошлого года. У всех смартфонов дисплеи с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+, быстрая память и технология быстрой зарядки, а также оболочка MIUI 13.

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