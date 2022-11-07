Премьера, как ожидается, состоится уже в конце ноября или начале декабря.

Один из самых надежных инсайдеров OnLeaks опубликовал рендеры горячо ожидаемых Xiaomi 13 и 13 Pro, которые, как ожидается, будут представлены уже в конце ноября или начале декабря.

Обычная модель с 6.2-дюймовой матрицей отчасти походит на последние модели iPhone за счет плоских граней и квадратного блока камер.

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В свою очередь, на передней части Xiaomi 13 Pro расположится экран-водопад с диагональю 6,7 дюйма. Тыльная сторона в целом похожа на младшую версию. По правой стороне – кнопки регулировки громкости и кнопка питания.

Известно, что размеры Xiaomi 13 составят 152,8×71,5×8,3 мм (толщина 10,3 мм с выступом задней камеры), а Xiaomi 13 Pro – 163×74,6×8,8 мм (11,8 мм). Также упоминается, что оба смартфона получат новый топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2.

Что еще известно о Xiaomi 13

Как УНИАН писал ранее, оба смартфона выйдут из коробки с MIUI 14 на базе операционной системы Android 13. В свою очередь, Pro-версия получит 12 Гб оперативной памяти. Больше подробностей и цены узнаем после официальной презентации.

Предыдущее поколение Xiaomi 12 было представлено в конце декабря прошлого года. У всех смартфонов дисплеи с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+, быстрая память и технология быстрой зарядки, а также оболочка MIUI 13.

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