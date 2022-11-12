Бывают ситуации, когда в ходе общения пользователь случайно или намеренно добавил вас в черный список.

В современных мессенджерах есть неприятная особенность: очень сложно понять, заблокировал ли вас тот или иной пользователь. И популярный среди украинских пользователей Telegram не является исключением.

Соответствующего оповещения в переписке об этом нет, поэтому, чтобы понять, что вас заблокировали в телеграме нужно обратить внимание на другие косвенные признаки. О действиях, которые нужно проделать для подтверждения факта блокировки и поговорим.

Проверьте статус пользователя

Если в диалоге в строке последнего время посещения пользователем написано "был(а) очень давно", то очень вероятно что вас заблокировали. Этот метод подтверждения особенно актуален, если есть уверенность, что пользователь был в сети совсем недавно.

Видео дня

Впрочем, здесь стоит отметить, что некоторые пользователи Telegram могут намеренно отключать показ времени онлайн.

Открытие фотографии профиля пользователя

В персональном диалоге или любом другом чате попробуйте открыть фото профиля нужного пользователя. Если фотографию посмотреть не удается, скорее всего вы в блоке.

Проверка отправкой сообщения

Поскольку после отправки вашего сообщения они по-прежнему отправятся на сервер, если пользователь вас заблокировал, то даже после нескольких дней возле месседжа будет стоять только одна галочка.

Если пользователь долгое время "не читает" ваш диалог, есть вероятность, что вы в блоке.

Проверка звонком

Для проверки блокировки также можно использовать аудиозвонок в телеграме. Если после многих попыток позвонить пользователю процесс сбрасывается даже без гудков, скорее всего, вы заблокированы.

Попробуйте с другого номера

Посмотрите фото и статус пользователя с другого телефона или номера. Если фото и последнее посещение в норме, вы 100% в блоке.

Стоит понимать, что все эти способы значат блокировку в комплексе. То есть, если у вас сходится только один пункт, не спешите с выводами, возможно произошла ошибка, которая со временем исправится одной из сторон.

Напомним, ранее в Telegram-каналах появилась возможность публиковать платные посты. Как создавать их, читайте в нашей заметке.

Также мы делились советами, как защитить свой аккаунт и переписки в Telegram. Они помогут избежать утечки личных данных и обезопасят ваш профиль от взлома.

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