Похожим образом работают популярные платформы Patreon и OnlyFans.

На днях в популярном среди украинцев мессенджере Telegram появился новый способ монетизации, предназначенный для поддержки авторов эксклюзивного контента.

Проще говоря, теперь в каналах можно публиковать эксклюзивные фото и видео, за доступ к которым нужно заплатить. Похожим образом работают платформы Patreon и OnlyFans.

Принцип работы очень прост: контент скрыт за размытием и "сверкающей" анимацией, рядом – пометка, сколько нужно заплатить, чтобы увидеть его. Пока платные публикации видны только в мобильном приложении – в десктопной версии, скорее всего, они будут отображаться после грядущего обновления мессенджера.

Видео дня

Пока автор писал этот пост, Telegram отключил платные посты для пользователей iOS и macOS по требованию Apple. Те якобы были недовольны тем, что создатели контента не платили 30%- комиссию. Теперь если кликнуть на платный пост, появится надпись "Этот пост недоступен на вашем устройстве".

В настоящий момент функция еще находится в стадии тестирования, однако пользователи уже могут размещать платные публикации. Авторы каналов могут выставить цену за контент в диапазоне от 36 грн до 36 тыс. грн (или от €1 до 1000).

Как создавать платные посты

Для начала, у вас должен быть создан свой публичный канал, количества подписчиков не имеет значения.

Подключите бот @donate к своему каналу, выдав ему права администратора.

Зайдите в диалог с ботом и отправьте команду /register.

Пройдите регистрацию и выберите метод получения выплат. Можно указать карту любого банка.

Далее необходимо пройти верификацию в окне браузера. Для этого через камеру нужно отсканировать лицо и загрузить действующее удостоверение личности.

Спустя некоторое время бот проверит данные. После этого вы сможете получать донаты и создавать платные подписки на ваши каналы.

Чтобы опубликовать фото или видео с платным доступом, в чате с ботом @donate отправьте команду /my_profile и следуйте простым инструкциям. Стоит отметить, что текстовый пост продать нельзя – только фото или видео.

Telegram снизил стоимость подписки Premium для Украины

Этим летом в мессенджере появилась платная версия. Премиум-пользователи получают специальный бейдж в виде звезды рядом с именем, дополнительные стикеры и реакции, возможность расшифровки аудиосообщений в текст и смены дефолтной иконки приложения на эксклюзивные.

Ранее в этом месяце Telegram снизил стоимость подписки Premium для Украины более чем вдвое. Прежде услуга стоила $5,99 в месяц, а теперь – $2,99.

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