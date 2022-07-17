Потратьте немного времени, чтобы удивить своих собеседников и разнообразить общение.

Пожалуй, одним из главных преимуществ Telegram перед конкурентами является возможность создавать и пользоваться в переписке собственными стикерами. Они помогают отвечать кратко, но содержательно, временами с филигранной точностью конвертируя свои эмоции в переписке.

УНИАН подготовил простенькую инструкцию о том, как создать личный Telegram-стикерпак из любых изображений и/или текста.

Как сделать стикеры для Telegram

Если вы читаете эту заметку, то, скорее всего, у вас уже есть какие-то идеи. Отметим, что для большей целостности стикеры желательно объединить общей темой, мемом, забавной личностью или чем-то еще.

Со всем остальным вам поможет приложение Sticked, которое доступно на iOS и Android. С его помощью можно создать целый стикерпак из любых картинок и фото, дополненных нужным текстом. Делается это очень просто:

Откройте приложение, нажмите на кнопку + (Choose a picture!);

Выберите необходимое изображение или текст из галереи на смартфоне. В этом же окне вы можете отредактировать основу, например, удалить фон при помощи ластика с регулируемой толщиной;

На финальном этапе нужно выбрать смайлик, которому ваш стикер будет тематически соответствовать;

После приложение попросит вас авторизоваться (можно пропустить) и запустить специального бота Sticked. Далее нажмите "Открыть в Telegram" и вы сможете добавить свое детище в мессенджер.

Ранее УНИАН писал о главных фишках платной подписки в Telegram, а также пытался разобраться, стоит ли за это платить.

Также рассказывали, какие файлы и папки можно удалить с системного диска Windows, не сломав компьютер. Эта заметка в первую очередь пригодится владельцам ультрабуков с малым объемом памяти.

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