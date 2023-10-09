Слухи от проверенных инсайдеров за год до выхода смартфонов.

Сразу после выхода iPhone 15 в интернете начали распространяться слухи о том, что в следующих "прошках", которые выйдут через год, будет сразу шесть камер в основном модуле.

Предполагается, что три новых датчика, которые добавятся к уже существующим трем в основном модуле, могут быть предназначены для съемки контента под амбициозную гарнитуру Apple Vision Pro, которая выйдет в начале 2024 года.

Эту новость дополнил Мин-Чи Куо, известный своими сливами информации о технике Apple. По его информации, в следующем году так называемый "телевик" с тетрапризмой получит и iPhone 16 Pro. Речь про оптику для 5Х зума без потерь качества. В актуальной линейке эта фишка есть только у модели Pro Max, тогда как iPhone 15 Pro получил лишь 3-кратный зум.

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Также инсайдеры "слили", что все смартфоны серии iPhone 16 получат новый безрамочный дизайн, а соотношение дисплея к корпусу будет вновь улучшено, предлагая пользователям "совершенно новый опыт использования устройства". Также в корпусе будут применяться новые материалы, которые сделают айфоны еще тоньше, легче и прочнее.

Это уже не первые подробности о iPhone 16 почти за год до выхода смартфонов. Ожидается, что в следующем году Apple наконец переведет всю линейку Айфонов на 120-герцовые дисплеи. Напомним, представленные накануне iPhone 15 и iPhone 15 Plus оснащаются экранами с кадровой частотой 60 Гц.

Также в iPhone 16 появится еще одна кнопка, которая якобы будет отвечать за спуск затвора камеры. При этом, как уверяют инсайдеры, она будет не физической, а емкостной. Забавно, что до презентации iPhone 15 в сети активно циркулировали слухи, что Apple полностью откажется от всех физических кнопок и даже порта для зарядки.

А тем времени пользователи не перестают жалуются на модели iPhone 15 Pro. Смартфоны перегреваются, батареи вздуваются, а дисплеи выгорают. На днях компания выпустила обновление iOS 17.0.3, но тесты показывают, что проблема с перегревом никуда не делась.

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