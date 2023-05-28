Батарея смартфона будет работать лучше, если не допускать полного разряда и зарядка. Но аккумулятор телефона гораздо загадочнее, чем кажется.

Если вы все чаще стали замечать, что заряд батареи iPhone становится все меньше и меньше в считанные часы, есть несколько простых приемов, которые помогут вам максимально продлить время автономной работы без ущерба для функциональности.

Профильное издание The Verge собрало популярные способы "выжать максимум" из аккумулятора iPhone. Объединив их, вы сможете заметно увеличить время между зарядками без особых компромиссов.

Эти советы спасут аккумулятор вашего iPhone

Первое, что нужно сделать – определить, какие приложения расходуют заряд батареи айфона больше всего. Приложения, требующие больше ресурсов (например, игры) или использующие функции GPS (например, карты), обычно потребляют больше энергии. Поэтому ограничение использования этих приложений может значительно продлить срок службы батареи.

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Кроме того, регулировка яркости дисплея на более низкий уровень или, как альтернатива, включение темного режима также может заметно улучшить ситуацию.

Качество сигнала сотовой связи и подключение Bluetooth также могут влиять на уровень заряда аккумулятора. Так, в районах со слабым покрытием сотовой связи переключение в "режим полета" до тех пор, пока вам не понадобится выйти в интернет, может уменьшить разряд батареи. Отключение устройств Bluetooth, таких как смарт-часы, при низком уровне заряда батареи телефона – еще одна эффективная мера.

Контроль обновления приложений в фоновом режиме тоже важен. Этот процесс как правильно требует большого количества энергии, особенно если апдейт происходит для нескольких приложений одновременно. Зайдя в настройки и управляя этим индивидуально для каждого приложения, вы сможете предотвратить ненужное потребление энергии.

Аналогичным образом, ограничение количества уведомлений, которые может отправлять приложение, может помочь снизить расход заряда батареи.

Если заряда батареи осталось менее 20%

Если уровень заряда аккумулятора внезапно упал ниже 20 процентов, а вы находитесь далеко от источника питания, вот что можно сделать:

включите режим "Энергосбережения". Он снижает яркость дисплея, сводит к минимуму системную анимацию, оптимизирует производительность устройства и ограничивает большую часть активности, которая происходит в фоновом режиме на вашем телефоне.

используйте авиарежим, когда это необходимо. Он отключает все сетевые возможности вашего телефона, что уменьшает потребление заряда батареи и увеличивает его время работы.

держите телефон заблокированным как можно чаще.

отключите доступ к GPS, когда он не нужен.

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