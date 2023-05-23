По качеству звука отличить AirPods от фейковой гарнитуры почти невозможно. Однако подделку можно легко определить по кейсу.

С ростом популярности того или иного товара растет и вероятность его клонирования и подделки. Пользователи Apple-гаджетов давно осознали эту простую истину. На рынке часто можно наткнуться на поддельные AirPods, при этом недобросовестные продавцы выставляют выставляют подделки под видом оригинала.

УНИАН наткнулся на простой способ, который поможет быстро понять, оригинальные перед вами AirPods или нет. Этим лайфхаком поделился автор популярного YouTube-канала PhoneRepairGuru.

Как отличить настоящие AirPods от поддельных

Оказывается, фейковые AirPods можно легко определить по кейсу. Так, если вы можете оттянуть к себе переднюю часть кейса – значит перед вами подделка. У оригинальных наушников, как можно убедиться на видео ниже, кейс не будет оттягиваться вообще.

Как еще отличить поддельные наушникиAirPods от оригинальных? Ниже – характерные особенности фейковых аирподсов:

подозрительно низкая цена;

кейс имеет разъем USB-C, а не фирменный Lightning;

наушники не подключаются к Айфону мгновенно;

у оригинальных AirPods вентиляционное отверстие овальной формы внизу (не круглое), а у AirPods Pro вентиляционного отверстия вообще нет.

Также вы можете проверить подлинность AirPods, введя серийный номер на официальном сайте Apple. Это поможет наверняка убедиться, что продукт не является подделкой.

Ранее в этом месяце Apple выпустила новые "прозрачные" наушники. Речь идет о втором поколении Beats Studio Buds, в которых улучшили посадку, прокачали шумоподавление и качество звонков и повысили автономность до 36 часов.

Также яблочная компания до конца года планирует выпустить обновленную версию AirPods Pro 2 с кейсом, в котором откажется от фирменного Lightning в пользу USB-C. Также ходят слухи о втором поколении AirPods Max.

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