Речь идет о функции "Изоляция голоса", которая блокирует окружающий шум, выделяя голос говорящего.

C релизом iOS 15 в Айфонах появились функция шумоподавления во время звонков, но был нюанс: она работала лишь для звонков через FaceTime. Теперь в новой версии ОС Apple добавила "Изоляцию голоса" (Voice Isolation) и к звонкам на сотовые телефоны.

Apple рассказала об этом в заметках к iOS 16.4, которая была выпущена для разработчиков и бета-тестеров вчера. Как пояснили в компании, Voice Isolation "приоритизирует ваш голос и блокирует окружающий шум вокруг вас" во время звонков. Благодаря этому собеседник будет гораздо лучше вас слышать, особенно на улице.

Как включить шумоподавление на iPhone:

Начните звонок с кем-то в штатной "звонилке"; Во время звонка откройте "Центр управления" (свайп с правого верхнего угла); Задержите палец на кнопке "Микрофон"; Активируйте функцию "Изоляция голоса".

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Стоит отметить, что этот параметр влияет на качество звука во время общения через микрофон iPhone, без использования наушников или гарнитуры.

В список нововведений iOS 16.4 также попали: набор из новых эмодзи, возможность отправки уведомлений веб-приложениями, добавленными на главный экран, а также поддержка 5G для новых стран. Ожидается, что для установки всем желающим она будет доступна в ближайшие дни.

Ранее УНИАН рассказывал о малоизвестной полезной функции в смартфонах iPhone. Речь идет о "белом шуме", который помогает поскорее уснуть, расслабиться или попросту собраться с мыслями. Раньше приложения с имитацией "белого шума" нужно было отдельно скачивать из магазина App Store, но сегодня они есть по умолчанию в каждом iPhone под управлением iOS 15 и старше.

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