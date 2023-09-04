Redmi Note 12 Turbo занял первое место в самом дешевом сегменте / фото Xiaomi

Команда бенчмарка AnTuTu обновила свои ежемесячные рейтинги лучших смартфонов на Аndroid по соотношению цены и производительности. Традиционно собрали пять топов на любой кошелек  – все они предлагают максимум функционала за наименьшую цену. 

Как отмечают в AnTuTu, в 2023 году мобильный рынок "захватили" так называемые субфлагманы. В плане мощности и функционала они не сильно уступают последним айфонам и самым дорогим Android-флагманам, но стоят в разы дешевле, предлагая оптимальный баланс.

  • Cреди моделей смартфонов, которые можно купить, имея в кармане 275 долларов, лидером стал Redmi Note 12 Turbo. Сразу за ним идет Redmi Note 11T Pro. Замыкает тройку OnePlus Ace Racing Edition.
  • В ценном сегменте до 410 долларов снова в лидерах суббренд Xiaomi – это Redmi K60. На втором месте – Redmi K60 Extreme Edition, а OnePlus Ace 2 Pro разместился на третьем месте.
  • Раздел до 550 долларов возглавляет iQOO Neo8 Pro на базе новейшего процессора Mediatek Dimensity 9200+ – сразу за ним фотофлагман Nubia Z50S Pro на Snapdragon 8 Gen 2. Третье же место занял iQOO 11S.
  • В следующей ценовой категории, до 700 долларов, первые три места принадлежат Red Magic Pro, Nubia Z50 Ultra и Xiaomi 13.
  • Среди самых дорогих флагманов по цене выше $700 лидирует iQOO11 Pro, Red Magic 8S Pro+ и Galaxy S23. Эти модели рассчитаны на тех, кому хочется от смартфона максимум возможностей.

Видео дня
Фото AnTuTu 04 сентября 2023
Фото AnTuTu 04 сентября 2023
Фото AnTuTu 04 сентября 2023
Фото AnTuTu 04 сентября 2023
Фото AnTuTu 04 сентября 2023

А меж тем в топе самых производительных Android-смартфонов появился новый "король". Актуальный рейтинг AnTuTu возглавил  OnePlus Ace 2 Pro, который работает на разогнанном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Стоит он при этом чуть дороже $400.

Также УНИАН рассказывал о новом Android-смартфоне, который будет получать обновления 8 лет и легко ремонтируется. Стоит он заметно дороже конкурентных моделей, но после покупки можно не переживать об обновлении смартфона минимум до 2031 года.

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