В самой дешевой категории первое место занял Redmi Note 12 Turbo, а в самой дорогой – iQOO11 Pro.

Команда бенчмарка AnTuTu обновила свои ежемесячные рейтинги лучших смартфонов на Аndroid по соотношению цены и производительности. Традиционно собрали пять топов на любой кошелек – все они предлагают максимум функционала за наименьшую цену.

Как отмечают в AnTuTu, в 2023 году мобильный рынок "захватили" так называемые субфлагманы. В плане мощности и функционала они не сильно уступают последним айфонам и самым дорогим Android-флагманам, но стоят в разы дешевле, предлагая оптимальный баланс.

Cреди моделей смартфонов, которые можно купить, имея в кармане 275 долларов, лидером стал Redmi Note 12 Turbo. Сразу за ним идет Redmi Note 11T Pro. Замыкает тройку OnePlus Ace Racing Edition.

В ценном сегменте до 410 долларов снова в лидерах суббренд Xiaomi – это Redmi K60. На втором месте – Redmi K60 Extreme Edition, а OnePlus Ace 2 Pro разместился на третьем месте.

Раздел до 550 долларов возглавляет iQOO Neo8 Pro на базе новейшего процессора Mediatek Dimensity 9200+ – сразу за ним фотофлагман Nubia Z50S Pro на Snapdragon 8 Gen 2. Третье же место занял iQOO 11S.

В следующей ценовой категории, до 700 долларов, первые три места принадлежат Red Magic Pro, Nubia Z50 Ultra и Xiaomi 13.

Среди самых дорогих флагманов по цене выше $700 лидирует iQOO11 Pro, Red Magic 8S Pro+ и Galaxy S23. Эти модели рассчитаны на тех, кому хочется от смартфона максимум возможностей.

Видео дня

А меж тем в топе самых производительных Android-смартфонов появился новый "король". Актуальный рейтинг AnTuTu возглавил OnePlus Ace 2 Pro, который работает на разогнанном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Стоит он при этом чуть дороже $400.

Также УНИАН рассказывал о новом Android-смартфоне, который будет получать обновления 8 лет и легко ремонтируется. Стоит он заметно дороже конкурентных моделей, но после покупки можно не переживать об обновлении смартфона минимум до 2031 года.

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