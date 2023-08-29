Чтобы избавиться от назойливой рекламы, не обязательно покупать платную версию приложения. Есть несколько простых способов, которые займут у вас несколько минут.

Несмотря на то, что реклама на телефоне есть своего рода компромиссом, с которым приходится мириться, скачивая бесплатное приложение или игры, есть несколько простых способов оградить себя от просмотра назойливых рекламных интеграций.

Описанные ниже инструкции подходят для смартфонов на базе Android, но некоторые из них могут быть применимы и на iOS. Разбираемся – как навсегда избавиться от рекламы или снизить количество назойливых банеров до минимума.

Самый простой способ избавиться от рекламы на смартфоне

Самый простой способ – отключить Wi-Fi. Все дело в том, что по умолчанию любой рекламный блок требует предварительной загрузки из интернета, поэтому очевидно, что в его отсутствии он просто не будет отображаться

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Несмотря на то, что данный метод не требует от пользователей каких-либо дополнительных знаний и сложных настроек, у него есть один существенный недостаток. На время игры вы останетесь без сообщений из мессенджеров, новостей и уведомлений.

Альтернативный способ

Избавиться от рекламы в приложениях в играх в некоторых случаях может помочь смена региона в настройках телефона. Просто производители смартфонов вынуждены настроить заводские параметры в соответствии с требованиями политики использования гаджетов в разных странах.

К примеру, в Великобритании очень строго относятся к рекламе в приложениях. У них даже есть специальное ведомство – Advertising Standards Authority (ASA) – которое занимается контролем рынка рекламы. Поэтому в играх для жителей Альбиона количество рекламных интеграций сведено до минимума.

Чтобы насладиться таким опытом, нужно сменить регион пребывания на смартфоне на "Великобританию". Как результат, поток рекламы снизится или вообще иссякнет.

Как отключить рекламу в играх на Android

Если у вас смартфон на Android, вы можете настроить личный DNS-сервер, через который будет проходить вся поступающая на телефон информация. Один из таких серверов – AdGuard DNS, который фильтрует нежелательный трафик, вырезая рекламу в момент обработки запроса всякий раз, когда IP адрес содержит рекламные блокиу.

Для того, чтобы переключить ваше устройство на использование AdGuard DNS, зайдите в настройки смартфона, выберите опцию персонального DNS-сервера и вбейте в строку хост dns.adguard.com.

Теперь зайдите в любое приложение, где игровой процесс до этого постоянно прерывался для показа рекламы. Скорее всего, ее там больше нет. Обратите внимание, что из-за различий в оболочках Андроид-смартфонов расположение пункта меню с DNS может отличаться.

Если не хочется лазить в настройках, всегда можно купить платную версию приложения – в этом случае никаких рекламных блоков не будет. В большинстве случаев потеря $3-5 неощутима, однако реклама реально перестает бесить.

Также мы делились рекомендациями, почему не стоит заряжать смартфон до 100%, и какой процент заряда считается оптимальным.

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