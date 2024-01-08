На определенном этапе наступает момент, когда удалять уже нечего, а места все равно нет. Но решение есть.

Проблема, которая наверняка знакома каждому пользователю смартфонов – не заметил, как память устройства заполнилась. Особенно если это старенькая модель с 64 Гбайт памяти.

Чтобы освободить память на смартфоне, сначала, как правило, удаляются или выгружаются видео, потом руки доходят до фото и установленных приложений. Однако на определенном этапе наступает момент, когда удалять уже нечего, а места все равно нет. В этом случае пора чистить кэш мессенджеров.

Память телефона заполнена: что делать

У современных мессенджеров, в том числе Telegram, есть удивительный талант засорять пространство. Зайдите в настройки своего смартфона, изучите расклад по хранилищу – скорее всего, приложение занимает несколько гигабайт.

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Все дело в том, что мессенджеры устроены таким образом, что сохраняют все присланные вам медиафайлы во встроенной памяти смартфона. И в этом есть свой "плюс" – это экономит мобильный трафик, но плачевно сказывается на свободном месте в памяти смартфона.

Если вы активный пользователь Телеграмма, зайдите в мессенджер с телефона и выполните следующий порядок действий: "Настройки" → "Данные и память" → "Использование памяти" → "Очистить кэш Telegram".

В нашем случае в кэше Telegram скопилось более 5 ГБ. Подобная чистка ежемесячно гарантирует возвращение нескольких Гбайт памяти. А самое главное – ваши файлы никуда не деваются и если нужно, они прогрузятся снова. Главное – не удалять сами переписки и чаты.

Похожим образом можно проверить настройки в других мессенджерах, даже WhatsApp, и очистить кэш там.

И точно так же можно поступать с TikTok, YouTube и другими приложениями, которые отличаются неуемным аппетитом. По аналогии с мессенджерами, они автоматически загружают контент на ваше устройство, чтобы вы могли листать ленту без рывков.

Ранее УНИАН рассказывал о самом главном правиле, которое продлит "жизнь" батареи вашего смартфона. В сети есть куча инструкций, но реальное правило очень простое. Оно актуально для всех пользователей.

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