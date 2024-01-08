Проблема, которая наверняка знакома каждому пользователю смартфонов – не заметил, как память устройства заполнилась. Особенно если это старенькая модель с 64 Гбайт памяти.
Чтобы освободить память на смартфоне, сначала, как правило, удаляются или выгружаются видео, потом руки доходят до фото и установленных приложений. Однако на определенном этапе наступает момент, когда удалять уже нечего, а места все равно нет. В этом случае пора чистить кэш мессенджеров.
Память телефона заполнена: что делать
У современных мессенджеров, в том числе Telegram, есть удивительный талант засорять пространство. Зайдите в настройки своего смартфона, изучите расклад по хранилищу – скорее всего, приложение занимает несколько гигабайт.
Все дело в том, что мессенджеры устроены таким образом, что сохраняют все присланные вам медиафайлы во встроенной памяти смартфона. И в этом есть свой "плюс" – это экономит мобильный трафик, но плачевно сказывается на свободном месте в памяти смартфона.
Если вы активный пользователь Телеграмма, зайдите в мессенджер с телефона и выполните следующий порядок действий: "Настройки" → "Данные и память" → "Использование памяти" → "Очистить кэш Telegram".
В нашем случае в кэше Telegram скопилось более 5 ГБ. Подобная чистка ежемесячно гарантирует возвращение нескольких Гбайт памяти. А самое главное – ваши файлы никуда не деваются и если нужно, они прогрузятся снова. Главное – не удалять сами переписки и чаты.
Похожим образом можно проверить настройки в других мессенджерах, даже WhatsApp, и очистить кэш там.
И точно так же можно поступать с TikTok, YouTube и другими приложениями, которые отличаются неуемным аппетитом. По аналогии с мессенджерами, они автоматически загружают контент на ваше устройство, чтобы вы могли листать ленту без рывков.
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