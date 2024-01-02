В сети есть куча инструкций по правильной зарядке батареи телефона, но реальное правило очень простое.

Аккумулятор, пожалуй, самое слабое место современных смартфонов. С развитием технологий, производители постоянно работают над улучшением характеристик батарей и увеличением их срока службы, но решить проблему деградации полностью не удалось. С ней сталкиваются не только владельцы бюджетных смартфонов, но и флагманов.

При этом зачастую пользователи, сами того не подозревая, сокращают срок службы аккумулятора. Мы редко обращаем внимание на все тонкости процесса зарядки и от этого существенно снижаем срок "жизни" батареи. Чтобы предотвратить деградацию батареи раньше времени, специалисты рекомендуют:

Заряжать батарею до отметки в 80 процентов, а разряжать – не ниже 20%. Есть также альтернативная тактика зарядки, известная как "50-70".

Не оставлять смартфон на зарядке на ночь.

Не пользоваться телефоном во время его зарядки.

Оптимальней всего заряжать аккумулятор чаще, но короткими сессиями по 15-20 минут – это наоборот полезно.

Избегать перегрева и не оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами.

Но самый главный фактор, влияющий на деградацию аккумулятора – это зарядка несертефицированными кабелями Lightning и USB-C (microUSB можно использовать почти любой), либо дешевых китайских беспроводных зарядок с AliExpress.

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Оригинальные зарядные устройства производителя разработаны так, чтобы соответствовать техническим стандартам и требованиям вашего устройства. Также они более точно управляют процессами зарядки и разрядки, что может помочь в поддержании долговечности аккумулятора.

В свою очередь, использование неофициальных кабелей может иногда даже привести смартфон или планшет в неисправность, а в дешевых беспроводных зарядках они не отводят тепло, из-за чего смартфон при зарядке может сильно нагреваться.

Однако важно отметить, что не все неоригинальные зарядные устройства являются плохими. Главное, чтобы он был сертифицирован производителем, то есть соответствовал стандартам качества. Например, MFi (Made for iPhone/iPad) если вы используете устройства Apple.

Но если у вас есть сомнения относительно безопасности или совместимости сторонних зарядных устройств, лучше все же использовать оригинальные аксессуары, чтобы избежать потенциальных проблем.

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