Пользователи высоко оценили Samsung Galaxy S23 Ultra и Xiaomi MIX Fold 3, но лидирует другая модель.

Популярный бенчмарк AnTuTu представил свежий рейтинг смартфонов, которые лучше всего удовлетворяли нужды владельцев под конец 2023-го. В отличие от традиционного рейтинга производительности, эти девайсы отбирались на основе рецензий реальных пользователей.

Лидером среди пользователей стал малоизвестный на глобальном рынке iQOO 12 Pro. Эта модель радует 95,73% своих владельцев. Она получила самое актуальное "железо", одну из лучших камер на рынке и сверхбыструю зарядку.

Второе место в пользовательском рейтинге занял Samsung Galaxy S23 Ultra, которым люди довольны на 95,68%. Эту модель выпустили еще в начале года, и она по-прежнему остается в фаворите благодаря топовым характеристикам. Ему чуть-чуть уступает Xiaomi MIX Fold 3, новый складной смартфон компании.

Видео дня

Другие смартфоны, попавшие в рейтинг: iQOO Neo 9, Meizu 20 Pro, iQOO 12, Galaxy S23, vivo X90 Pro+, Honor X40 GT и Vivo X100.

Если вы в поисках нового смартфона, AnTuTu также обновил свой традиционный рейтинг самых крутых по цене/качеству девайсов 2023 года. В самой дешевой категории первое место занял Redmi K70E, а в самой дорогой – Nubia Z60 Ultra.

А ранее сегодня OnePlus представила первый смартфон 2024 года – и это настоящий "топ за свои деньги". Для своей цены в 370 долларов смартфон предлагает много всего, включая мощный процесс и самый яркий экран.

Вас также могут заинтересовать новости: