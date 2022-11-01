На европейском рынке, в том числе в Украине, они выйдут в начале 2023 года.

Уже по тому, что линейка Redmi Note 12 стала хитом в Китае еще до официального анонса, можно было полагать, что первая партия разойдется очень быстро. И действительно, всего за минуту с начала продаж было раскуплено более 350 000 смартфонов новой линейки.

Об этом пишет GSMArena. Не исключено, что это абсолютный рекорд продаж компании за все время ее существования.

Какая из четырех моделей пользуется у покупателей наибольшим спросом, не уточняется. Однако, судя по объему предзаказов, наибольший спрос пришелся на Redmi Note 12 Discovery Edition, который в дополнении к основной камере с разрешением 200 Мп получил поддержку быстрой зарядки мощностью 210 Вт – это рекорд на данный момент. Вдобавок, это первый смартфон на рынке на базе топового процессора Dimensity 1080 от MediaTek.

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Стандартная модель Redmi Note 12 в плане характеристики куда попроще – она получила 48 Мп-камеру и быструю зарядку на 33 Вт. Впрочем, и просят за нее только 1199 юаней (~6000 грн), тогда как Discovery Edition можно купить за 2399 юаней (~12 500 грн).

К слову, новые смартфоны выйдут и за пределами Китая, но случится это, как ожидается, лишь в начале 2023 года, и наверняка под брендом Xiaomi.

До конца года также ожидается премьера Xiaomi 13

Новинки станут одними из первых телефонов на рынке на базе Snapdragon 8 Gen 2, а выйдут они из коробки с MIUI 14 на базе Android 13. Также известно, что Pro-модели получат 12 Гб оперативной памяти

Прошлое поколение Xiaomi 12 было представлено в конце декабря прошлого года. У всех смартфонов дисплеи с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+, быстрая память и технология быстрой зарядки, а также оболочка MIUI 13.

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