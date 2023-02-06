Цель разработчиков – выпустить универсального андроида стоимостью менее $100 тыс, причем первый прототип обещают уже в этом году.

С десяток компаний по всему миру работает сейчас над роботами-гуманоидами, которые призваны заменить большую часть рутинной человеческой работы. Основанная выходцами из NASA Apptronik – одна из таких компаний.

На днях компания показала прототипы своего робота Apollo, который, по словам создателей, станет чем-то вроде "iPhone в мире робототехники". Его отличие от конкурентов в том, что он не будет предназначен для какой-то одной работы, и сможет переключаться между десятками видов деятельности по запросу человека.

Полноценная презентация робота состоится на мероприятии SXSW, которое состоится в Остине в марте, а сейчас в компании поделились только видео о ранних прототипах:

Astra, у которого нет нижних конечностей

и его противоположности QDH – без головы и полноценных "рук".

К полноценному серийному производству эти два прототипа объединят: получится робот высотой 1.75 м, весом около 75 кг и максимальным подъемным весом в 25 кг. Цель разработчиков – выпустить универсального андроида стоимостью менее $100 тыс., причем первый прототип обещают уже в этом году.

Илон Маск готовит своих роботов с человеческими личностями

Согласно задумке Tesla, их робот призван заменить большую часть рутинной человеческой работы. Речь идет о покупках в маркетах и других повседневных заботах. При этом Маск подчеркивает, что робот не нацелен отбирать рабочие места у самих людей.

В октябре 2022 года Маск продемонстрировал рабочий прототип робота-гуманоида Optimus. Выглядит он пока нелепо, но уже способен ходить и брать в "руки" предметы.

Также изобретатель в одном из интервью рассказывал, что планирует децентрализовать контроль над своими роботами, чтобы "не допустить восстание машин" и повторение сценария из "Терминатора". Она позволит исключить организованное участие роботов в массовых мятежах.

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