Децентрализованное управление роботами будет иметь решающее значение, отметил гендиректор Tesla.

Гендиректор Tesla Илон Маск поразмышлял на тему того, как удержать контроль над роботами с искусственным интеллектом.

Он пообщался на эту со своими подписчиками в Twitter.

В прошлом году на мероприятии Tesla AI Day "День ИИ" автопроизводитель представил суперкомпьютер Dojo, предназначенный для обучения и тренировок своих нейросетей. Компания также поделилась планами по созданию робота-гуманоида Tesla Bot для выполнения бытовых поручений и прочих скучных вещей вместо людей.

При этом Маск не боится экспериментировать с системой AI, которая будет управлять роботами этой серии. Миллиардер хочет наделить их так называемым "искусственным интеллектом общего назначения", который позволит обрести умственные скиллы на уровне человеческого разума и переплюнуть его в ряде рутинных задач.

Вместе с тем он добавил, что планирует децентрализовать контроль над роботами Tesla Bot, чтобы "не допустить восстание машин" и повторение сценария из "Терминатора". Она позволит исключить организованное участие роботов в массовых мятежах.

На презентации Маск рассказывал, что хочет создать робота дружелюбным к людям. Высота новой разработки Tesla составит 172 см; будет передвигаться он со скоростью 8 км в час. Лицо робота будет иметь вид экрана, на котором будут транслировать важную информацию.

Гендиректор Tesla надеется, что его роботы смогут заменить большую часть рутинной человеческой работы. Речь идет о покупках в маркетах и других повседневных заботах. При этом изобретатель подчеркивает, что робот не нацелен отбирать рабочие места у самих людей. Первые рабочие прототипы будут готовы к концу 2022 года.

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Напомним, что на прошлой неделе ракета Илона Маска вывела украинский спутник Сич-2-30 в космос. Он около 3 лет будет снимать поверхность Земли и мониторить ионосферу. Зачем это Украине и что еще нужно знать про наш главный космический проект 2022 года – в материале УНИАН.

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