Внешний вид довольно необычный – будто на корпус установили мини-спиннер.

Через семь месяцев Apple выпустит новую серию смартфонов iPhone. Надежные инсайдеры уже знают, каким будет главный флагман 2024-го. Если информация подтвердится, iPhone 16 Pro получит радикально новый дизайн камеры.

Инсайдер Маджин Бу со ссылкой на анонимного источника утверждает, что Apple тестирует прототип с тройной камерой в форме, напоминающей спиннер.

При этом, как отмечается, изображение не отражает реальный дизайн камеры, а лишь выделяет "безопасную зону" – участка, в котором Apple планирует разместить элементы корпуса. Эта информация пригодится производителям аксессуаров при разработке чехлов.

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В комментариях к посту инсайдера один из пользователей выложил рендера, которые показывают, как это может выглядеть в реальности. Изображения чуть более качественные, чем те, что опубликовал Маджин Бу.

Ожидается, что обновленный дизайн блока камеры получат и базовые модели iPhone 16. Судя по рендерам, смартфон лишится квадратного выступа и будет больше напоминать iPhone 11 или Nothing Phone.

До выхода новых Айфонов остается еще много месяцев, но в сети уже накопилось достаточно слухов об iPhone 16. Одну и ту же информацию повторяют авторитетные инсайдеры – вероятность, что прогнозы сбудутся, довольно высока.

Ожидается, что обновление камеры станет одним из ключевых улучшений в серии iPhone 2024 года. Для этого компания даже установит на корпусе еще одну кнопку, с помощью которой можно будет настраивать зум и фокус. А экраны Pro-моделей вырастут впервые за много лет.

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