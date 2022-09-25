В актуальной линейке видеокарт Nvidia не нашлось места RTX 3090 и старшей версии с приставкой "Ti", а также бюджетной RTX 3050.

Ранее на этой неделе NVIDIA представила новое поколение видеокарт GeForce RTX 40-й серии. Ожидаемо, компания начала снимать с производства старые (и не совсем) модели RTX 30.

На официальном сайте NVIDIA было опубликовано изображение актуальных графических чипов текущей линейки и серии GeForce RTX 40. Так вот, там не нашлось места ни RTX 3090, ни старшей версии с приставкой "Ti", которая поступила в продажу в марте этого года.

Более того, недолгим оказался век и среднебюджетной RTX 3050 – сегодня эта видеокарта является единственной в текущем поколении, стоимость которой находится ниже 300 долларов. Графический ускоритель по-прежнему обеспечивает стабильные 60 fps при разрешении 1080p со включенной трассировкой лучей в современных играх.

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Впрочем, снятие 3090, 3090 Ti и 3050 с производства вовсе не означает, что эти модели моментально исчезнут из продажи. Они будут доступны для покупки до тех пор, пока не иссякнут складские запасы, что, в свою очередь, позволит NVIDIA поддерживать на них достаточно высокие цены.

GeForce RTX 4000: дата выхода и цена

Что касается нового поколения видеокарт GeForce, то RTX 4090 попадет на полки магазинов 12 октября, а обе модели RTX 4080 (с 12 ГБ и 16 ГБ памяти) – до конца ноября.

Многих геймеров удивил высокий ценник нового поколения относительно предшественников. Например, цена флагманской RTX 4090, которая поставляется с 24 ГБ памяти, достигает $1599. Глава NVIDIA уже успел выступить по этому поводу, предупредив, что теперь это новая реальность и о дешевых видеокартах можно забыть.

До конца года NVIDIA также пополнит линейку RTX 3000 обновленными версиями RTX 3060 и RTX 3060 Ti. Первая получит 8 Гб видеопамяти – на 4 Гб меньше, чем у базовой модели – а ценник на нее снизят до 300 долларов. Что касается Ti-версии, то пропускная способность памяти может увеличиться на 36% – до 608 ГБ/с вместо 448 ГБ/с.

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