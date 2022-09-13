Премьера новых процессоров ожидается в конце этого месяца.

Официальный анонс новых процессоров семейства Raptor Lake 13-го поколения состоится только к концу сентября, но их полные характеристики уже "слили" в сеть. Причем, сделала это сама Intel случайно.

Опубликованные характеристики совпадают с тем, которыми раньше делились инсайдеры, сообщает The Verge.

Так, у флагманского Core i9-13900K будет 24 ядра с 32 потоками. Ядра будут работать на максимальной частоте 5,4 ГГц. Модель Core i7-13700K получит 16 ядер с 24 потоками и частотой до 5,3 ГГц. Наконец, у Core i5 13600K будет 14 ядер с 20 потоками, а максимальная частота составит 5,1 ГГц.

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Intel пока официально не анонсировала новые процессоры из семейства Raptor Lake. Больше информации о новинках должны рассказать в рамках презентации 27 сентября. Иронично, но в этот же день стартуют продажи Ryzen 7000 от AMD.

Intel также готовится к запуску своих игровых видеокарт серии Arc

В продажу новинки должны поступить уже до конца месяца. О стоимости новых карт пока так и не рассказали, но ранее в сеть слили цены на всю линейку Intel Arc. Судя по ней, американский производитель намерен всерьез побороться за сердца геймеров.

До этого в Сети уже мелькали первые тесты флагманской Intel Arc Alchemist. Так, в тесте GPGPU новинка опередила GeForce 3070 Ti, но уступила Radeon RX 6800. Но для полноты картины стоит дождаться тестов в других бенчмарках и играх.

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