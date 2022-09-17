Это компактная игровая система с большим количеством портов и возможностями доапгрейда.

Линейка мини-компьютеров Intel NUC пополнилась устройствами NUC 12 Enthusiast. Это компактная игровая система с большим количеством портов и возможностями доапгрейда.

В основе новинки лежит 14-ядерный процессор Core i7-12700H и видеокарта Arc A770M, которая поставляется с 16 ГБ видеопамяти и 32 ядрами Xe. Пока ни в каких других устройствах она еще не доступна.

Также мини-ПК предлагает до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, три слота M.2 под накопители, шесть портов USB 3.2 Gen2, два Thunderbolt 4, слот кардридера, видеовыходы HDMI 2.1 и два DisplayPort 2.0 Для питания мини-компьютера используется внешний адаптер номиналом 330 Вт.

Отдельно стоит выделить габариты новинки – 230 x 180 x 60 мм – то есть объем составляет около 2,5 литров. Базовую версию NUC 12 Enthusiast с 8 ГБ оперативки 256 ГБ накопителя оценили в $1699 (~60 000 грн). Модель с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD обойдется уже в $1945 (~70 000 грн).

Настольную же версию Arc A770 Intel продолжает активно показывать, но пока не говорит о ее стоимости и дате поступления в продажу. По слухам, она будет стоить 399 долларов (~11 800 грн), а в конкуренты ей записали более дорогие Radeon RX 6650 XT и GeForce RTX 3060 Ti.

До этого в Сети уже мелькали первые тесты флагманской Intel Arc Alchemist. Так, в тесте GPGPU новинка опередила GeForce 3070 Ti, но уступила Radeon RX 6800. Но для полноты картины стоит дождаться тестов в других бенчмарках и играх.

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