К 2030 году компания хочет сократить количество парниковых газов на объем, больший чем тот, что создает вся цепочка изготовления продуктов.

Компания IKEA в некоторых городах полностью перешла на доставку товаров электротранспортом. В других - сейчас работают над созданием инфраструктуры. Компания решила к 2025 полностью перевести свою доставку товаров на электротранспорт.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора компании Джеспера Бродина.

Отмечается, что это является частью стратегии бренда по сокращению выбросов парниковых газов в течение следующих восьми лет. К 2030 году IKEA хочет сократить количество парниковых газов на объем, больший чем тот, что создает вся цепочка изготовления продуктов.

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Ingka Group, владеющая большинством магазинов IKEA во всем мире, уже производит больше возобновляемой энергии, чем потребляет. Компания инвестировала около 3 миллиардов евро в ветровые и солнечные проекты с 2009 года.

В следующие восемь лет компания планирует увеличить инвестиции до 6,5 миллиарда евро. Сейчас Ingka Group уже принадлежат 575 ветровых турбин, 20 солнечных парков и 935 тыс. солнечных панелей на крышах магазинов и складов IKEA.

Проблемы с экологией

Последние семь лет на Земле стали самыми жаркими за всю историю наблюдений, а 2021 год занял в этом списке пятое место.

Прошлый год отметился несколькими волнами экстремальных явлений. А все потому, что нагрев планеты ведет к сбоям в устоявшейся системе охлаждения и циркуляции воды и воздуха. Учащаются засухи, морозы, ураганы, лесные пожары и наводнения.

В начале 2022 года ученые заявили, что мировой океан стал еще жарче, чем когда-либо прежде, продолжая шестой год подряд бить рекорды температуры.

В августе в ООН предупредили, что еще минимум 40 лет лето на Земле будет становиться все жарче. Отмечалось, что ледникам в Альпах в этом году грозит самая большая потеря массы за последние 60 лет.

Так называемый "ледник судного дня" в Антарктиде, получивший такое прозвище из-за высокого риска разрушения и угрозы поднятия уровня Мирового океана, может быстро растаять в ближайшие годы.

В сентябре сообщалось, что нынешнее лето оказалось самым жарким в Европе за всю историю наблюдений.

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