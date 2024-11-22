Восстановление поставок стоит ждать в начале 2025 года. В это же время должны выйти первые видеокарты серии GeForce RTX 50.

Многие геймеры традиционно приобретают видеокарты в период рождественских распродаж, когда ритейлеры предлагают наиболее привлекательные цены. Однако в 2024 году пользователи могут так и не дождаться снижения стоимости графических адаптеров.

Об этом сообщает портал Tom's Hardware со ссылкой на недавний финансовый отчет Nvidia. Компания предупредила, что в четвертом квартале геймеры могут столкнуться с дефицитом игровых GPU Nvidia, так как производитель планирует снизить поставки.

Интересный момент: в начале ноября некоторые источники сообщали, что Nvidia полностью свернула производство чипов для GeForce RTX 40 и переключила производство на RTX 50. Видимо, эта информация соответствует действительности.

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В Nvidia ожидают, что дефицит на рынке видеокарт сократится в начале следующего года. Ожидается, что в это же время Nvidia начнет продажи новых видеокарт семейства GeForce RTX 50.

Презентация новых видеокарт Nvidia ожидается в 2025 году на выставке CES. Если верить слухам, сначала выйдет RTX 5080, а через какое-то время появится RTX 5090. Последняя будет настоящей видеокартой-"монстром" с 32 ГБ памяти и энергопотреблением 600 Вт.

Ранее появилась информация, что Nvidia выпустит собственные процессоры для ПК уже в 2025 году. Современная ПК-индустрия отчаянно нуждается в инновациях, чем и решил воспользоваться гигант в сфере чипов.

Свежий опрос Steam показал, что GeForce RTX 3060 и RTX 4060 сохраняют звание самых популярных видеокарт среди геймеров, а доля Windows 11 впервые превысила 50%.

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