Всего получилось шесть таблиц – для 1080р, 1440p, 4K, а также топ видеокарт для гейминга с трассировкой лучей.

Редакция известного ресурса ComputerBase составила рейтинг видеокарт, которые предлагают лучшее соотношение цены и производительности осенью 2024 года.

Авторы объединили результаты последних редакционных тестов 22 актуальных видеокарт от Nvidia, Intel и AMD в современных видеоиграх и сравнили эти ускорители по показателю "стоимость за 1 кадр в секунду".

Видеокарты для 1080р

Самой выгодной моделью для 1080р-гейминга оказалась Intel Arc A750. Она превосходит другие популярные бюджетные GPU как в играх с классической растеризацией, так и с трассировкой лучей. Также в играх без рейтрейсинга себя отлично проявляют Radeon RX 7600 и Radeon RX 6650 XT.

Видео дня

Самым невыгодным решением ожидаемо стала RTX 4090.

Видеокарты для 1440р

В пересчете FPS на стоимость видеокарты, наиболее выгодным решением для 1440р-гейминга оказалась Radeon RX 7700 XT. Помимо нее неплохим соотношением цены и скорости обладают Radeon RX 7800 XT, Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 GRE.

А вот уже в играх с рейтрейсингом вперед вырываются GeForce RTX 4070 Super и GeForce RTX 4070.

Видеокарты для 4K

Лучшее соотношение цены-качества в играх с разрешением 4К демонстрирует Radeon RX 7800 XT. Однако это справедливо только для игр без RT. А вот для проектов с трассировкой лучей куда лучше подходит GeForce RTX 4070 Super.

Стоит отметить, что актуальный флагман "зеленых" в лице GeForce RTX 4090 является самым невыгодным решением для всех разрешений.

Напомним, в январе 2025 года Nvidia представит новое поколение видеокарт GeForce RTX. Топовая модель RTX 5090, если слухи верны, будет настоящей видеокартой-"монстром" с 32 ГБ памяти и энергопотреблением 600 Вт. Примерно в это же время AMD выпустит новые видеокарты RDNA 4 (Radeon 8000).

Свежий опрос Steam показал, что RTX 3060 и RTX 4060 сохраняют звание самых популярных видеокарт среди геймеров, а доля Windows 11 впервые превысила 50%.

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