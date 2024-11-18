В этот перечень вошли как устаревшие модели, так и ускорители с серьезными техническими недостатками.

Раз в несколько месяцев специалисты Hardware Canucks изучают рынок компьютерных компонентов и подбивают статистику. Например, в этот раз авторы составили перечень видеокарт, покупка которых в 2024 году может обернуться пустой потерей денежных средств.

В этот перечень вошли как устаревшие модели, так и ускорители с серьезными техническими недостатками.

Во-первых, ни в коем случае не стоит притрагиваться к GPU на архитектурах Kepler, Maxwell и Maxwell 2 от Nvidia, а также R9 200-й и 300-й серии от AMD. Эти модели давно потеряли актуальность свою из-за отсутствия обновлений драйверов.

Любимцы миллионов, GeForce GTX 1070, 1080 и их Ti-версии, несмотря на популярность в прошлом, сегодня часто имеют критические дефекты после использования в майнинге.

Radeon RX Vega и RX 5700/XT попали в антитоп из-за частых проблем с HBM-памятью и заводскими дефектами.

Также в списке оказалась GeForce GTX 2070 Super, GeForce GTX 2080 / Ti, часто страдающие от дефектов памяти Micron.

Не рекомендуют специалисты покупать RTX 3080 и 3090 в модификации Palit Dual и StormX. Последние имеют не лучшую реализацию охлаждения системы питания видеопамяти, что повышает риск перегрева и возможного прогара платы. Вдобавок указанные версии снабжены одними из самых неэффективных термопрокладок.

Актуальные GeForce RTX 4000 и Radeon RX 7000, наоборот рекомендуется к приобретению, благодаря отсутствию явных недостатков. Отмечается лишь, что лучше избегать решения с недостаточным охлаждением, не рассчитанным на установленный на карте GPU.

Видео дня

Напомним, в январе 2025 года Nvidia представит новое поколение видеокарт GeForce RTX. Топовая модель RTX 5090, если слухи верны, будет настоящей видеокартой-"монстром" с 32 ГБ памяти и энергопотреблением 600 Вт. Примерно в это же время AMD выпустит новые видеокарты RDNA 4 (Radeon 8000).

Свежий опрос Steam показал, что GeForce RTX 3060 и RTX 4060 сохраняют звание самых популярных видеокарт среди геймеров, а доля Windows 11 впервые превысила 50%.

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