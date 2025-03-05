Утечка: Nvidia скоро выпустит видеокарты с 96 и 48 ГБ видеопамяти

RTX 4090 с такой модификацией в первую очередь предназначена для работы с искусственным интеллектом.

Nvidia, похоже, готовит к выпуску версию GeForce RTX 4090 с 96 ГБ видеопамяти. Видеокарта может поступить в массовое производство в ближайшие месяцы.

Слухи о модели с увеличенной VRAM ходили уже давно, но теперь инсайдер eisneim подтвердил, что видеокарта действительно проходит стадию тестирования.

Окончательные характеристики пока неизвестны, но, скорее всего, новинка будет такой же, как и стандартная RTX 4090, но с расширенным объёмом памяти. Eisneim также уточнил, что Nvidia делает ещё и 48 ГБ версию RTX 4090.

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Интересно, что пока нет точных данных о том, какие именно чипы памяти будут использоваться для сборки 96-гигабайтной версии. RTX 4090 работает с 384-битной шиной, и для достижения такого объёма памяти потребуются специальные 4-гигабайтные модули GDDR6X. Однако массовое производство таких чипов ещё не было подтверждено.

Основной вопрос - оправданность выпуска такой карты. В первую очередь модификация предназначена для работы с искусственным интеллектом, геймерам увеличенный объём видеопамяти ничего особенного не даст, учитывая возможную стоимость видеокарты.

Ранее мы рассказывали, что эксперты остались разочарованы новой видеокартой Nvidia RTX 5070. Заявления о такой же производительности, как у RTX 4090, оказались неправдой.

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