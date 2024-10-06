Новое поколение видеокарт Nvidia не за горами, но и сейчас в ассортименте "зеленых" есть множество отличных решений.

Специалисты ресурса TechRadar выбрала пятерку лучших видеокарт от Nvidia осенью 2024 году. Профессионалы оценили карточки по критериям цена, производительность, качество и составили список лучших, в каждой из отдельных категорий.

Согласно актуальной статистике Steam, видеокартами Nvidia свои компьютеры оснастили 77% геймеров. В то время как карточки AMD предпочитают меньше 15% пользователей. Ускорителями Intel пользуется 7% геймеров.

GeForce RTX 4070 Super – лучшая видеокарта Nvidia для большинства. Она имеет высокую игровую производительность и хорошо справляется с трассировкой лучей. У нее есть здоровая конкуренция со стороны актуальной линейки Radeon от AMD, но 4070 Super определенно имеет преимущество.

– лучшая видеокарта Nvidia для большинства. Она имеет высокую игровую производительность и хорошо справляется с трассировкой лучей. У нее есть здоровая конкуренция со стороны актуальной линейки Radeon от AMD, но 4070 Super определенно имеет преимущество. GeForce RTX 4060 – лучшая бюджетная видеокарта. Этот ускоритель идеален для разрешения 1080p, а если включить генерацию кадров, то можно сыграть в некоторые игры и в 2K.

– лучшая бюджетная видеокарта. Этот ускоритель идеален для разрешения 1080p, а если включить генерацию кадров, то можно сыграть в некоторые игры и в 2K. GeForce RTX 4080 – лучшая видеокарта для 4К. Она примерно на 8 процентов слабее флагманской RTX 4090, но стоит при этом на 40% дешевле, что делает ее оптимальным "high-end" выбором.

– лучшая видеокарта для 4К. Она примерно на 8 процентов слабее флагманской RTX 4090, но стоит при этом на 40% дешевле, что делает ее оптимальным "high-end" выбором. GeForce RTX 3080 – лучшая видеокарта прошлого поколения. "Старушка" обеспечивает на 50–80% большую производительность, нежели RTX 2080, и неплохо справляется с играми даже в разрешении 4K. Хотя ее стоимость могла бы быть и пониже.

– лучшая видеокарта прошлого поколения. "Старушка" обеспечивает на 50–80% большую производительность, нежели RTX 2080, и неплохо справляется с играми даже в разрешении 4K. Хотя ее стоимость могла бы быть и пониже. Замыкает пятерку рейтинга GeForce RTX 3050. Хотя у него неоднозначная репутация и он не так мощен, как RX 6600 от AMD, он предлагает достойную производительность в разрешении 1080p и поддержку Nvidia DLSS.

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Ранее в сеть "слили" характеристики GeForce RTX 5090 и RTX 5080. Флагманская модель будет настоящей видеокартой-монстром с 32 ГБ памяти и энергопотреблением 600 Вт. Презентовать карточки должны в январе 2025 года.

Уже подтверждено, что у топовых карточек Nvidia не будет конкурентов. AMD таки не сумела выдержать конкуренции с зелеными и в грядущем поколении покинет топовый сегмент, рассчитанный на самых требовательных геймеров. Ранее сообщалось, что ARM начнет выпускать видеокарты, чтобы составить конкуренцию Nvidia.

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