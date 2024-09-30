Девайс не отличается компактностью и легкостью, но и производительность соответствующая. По сути, это самый мощный ноутбук в мире.

Китайский моддер создал самый мощный кастомный ноутбук в мире, оборудованный десктопной видеокартой GeForce RTX 4090, которая, как известно, намного быстрее ноутбучной. На пост источника обратил внимание ресурс Videocardz.

Видеокарта работает в паре с топовым процессором AMD Ryzen 9 7950X3D – здесь тоже использовалась обычная десктопная версия чипа. На борту также две планки по 32 гигабайт ОЗУ DDR5-6800 и SSD-накопитель Intel Optane P5800. Кроме того, "ноутбук" обзавелся встроенными 20 Вт колонками.

Судя по тестам, видеокарта под нагрузкой способна работать при температуре 70°C, то есть особых проблем с охлаждением GPU нет.

Видео дня

Примечательно, что что в корпусе не нашлось места для аккумулятора, поэтому устройство может работать только от сети. Даже без аккумулятора ноутбук весит 6,7 килограммов, с внешним блоком питания вес увеличивается до 8 кг. Главный плюс сборки – это мощная машина, которая помещается в рюкзак.

Отметим, что на рынке уже доступны официальные ноутбуки с видеокартами RTX 4090, но в них установлены мобильные версии, которые заметно уступают по производительности настольным аналогам. Это делает проект китайского моддера особенно интересным.

Ранее мы рассказывали об энтузиастах, которые собрали самый большой в мире iPhone высотой 2 метра. И несмотря на гигантские размеры, им можно пользоваться как обычным смартфоном.

А меж тем в сеть накануне "слили" характеристики топовых GeForce RTX 5090 и RTX 5080. Флагманская модель будет иметь 32 ГБайт памяти и значительно более высокое энергопотребление.

Вас также могут заинтересовать новости: