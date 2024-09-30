Китайский моддер создал ноутбук с настольным RTX 4090 / Источник: Videocardz

Китайский моддер создал самый мощный кастомный ноутбук в мире, оборудованный десктопной видеокартой GeForce RTX 4090, которая, как известно, намного быстрее ноутбучной. На пост источника обратил внимание ресурс Videocardz. 

Видеокарта работает в паре с топовым процессором AMD Ryzen 9 7950X3D – здесь тоже использовалась обычная десктопная версия чипа. На борту также две планки по 32 гигабайт ОЗУ DDR5-6800 и SSD-накопитель Intel Optane P5800.  Кроме того, "ноутбук" обзавелся встроенными 20 Вт колонками.

Судя по тестам, видеокарта под нагрузкой способна работать при температуре 70°C, то есть особых проблем с охлаждением GPU нет. 

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Примечательно, что что в корпусе не нашлось места для аккумулятора, поэтому устройство может работать только от сети. Даже без аккумулятора ноутбук весит 6,7 килограммов, с внешним блоком питания вес увеличивается до 8 кг. Главный плюс сборки – это мощная машина, которая помещается в рюкзак.

Отметим, что на рынке уже доступны официальные ноутбуки с видеокартами RTX 4090, но в них установлены мобильные версии, которые заметно уступают по производительности настольным аналогам. Это делает проект китайского моддера особенно интересным.

Фото Videocardz 30 сентября 2024
Фото Videocardz 30 сентября 2024
Фото Videocardz 30 сентября 2024
Фото Videocardz 30 сентября 2024
Фото Videocardz 30 сентября 2024
Фото Videocardz 30 сентября 2024

Ранее мы рассказывали об энтузиастах, которые собрали самый большой в мире iPhone высотой 2 метра. И несмотря на гигантские размеры, им можно пользоваться как обычным смартфоном.

А меж тем в сеть накануне "слили" характеристики топовых GeForce RTX 5090 и RTX 5080. Флагманская модель будет иметь 32 ГБайт памяти и значительно более высокое энергопотребление.

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