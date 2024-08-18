ARM далеко не новичок в этом деле и имеет в ассортименте одноименную процессорную архитектуру.

На рынке потребительских видеокарт неожиданно может появиться еще один мощный игрок. По слухам, британская компания ARM разрабатывает фирменную линейку графических процессоров.

Портал PC Gamer со ссылкой на источники сообщает, что компания ищет около ста специалистов в этой сфере, причем некоторые уже приступили к начальным работам в лаборатории ARM в Израиле. В первую очередь ARM сосредоточится именно на продукте для геймеров.

ARM – не новичок в сфере GPU. В ассортименте компании есть одноименная процессорная архитектура и мобильная графика Mali и Immortalis. Но сегмент дискретных графических ускорителей – это другое дело. Сможет ли компания предложить что-то действительно стоящее, покажет лишь время.