На рынке потребительских видеокарт неожиданно может появиться еще один мощный игрок. По слухам, британская компания ARM разрабатывает фирменную линейку графических процессоров.
Портал PC Gamer со ссылкой на источники сообщает, что компания ищет около ста специалистов в этой сфере, причем некоторые уже приступили к начальным работам в лаборатории ARM в Израиле. В первую очередь ARM сосредоточится именно на продукте для геймеров.
ARM – не новичок в сфере GPU. В ассортименте компании есть одноименная процессорная архитектура и мобильная графика Mali и Immortalis. Но сегмент дискретных графических ускорителей – это другое дело. Сможет ли компания предложить что-то действительно стоящее, покажет лишь время.
Если слухи подтвердятся, то ARM станет четвертой корпорацией, выпускающей GPU для геймеров. На рынке уже присутствуют продукты от NVIDIA, AMD и Intel. К слову, последняя начала заниматься дискретными видеокартами около двух лет назад.
Свежий опрос Steam показал, что 77% игроков используют видеокарты Nvidia. За ними следуют 15% графических процессоров AMD и 7% процессоров Intel (в основном iGPU). А RTX 3060 является ведущим выбором среди геймеров.
Напомним, последние данные говорят о том, что и Nvidia и AMD перенесли свои видеокарты нового поколения на 2025 год. Intel будет единственной компанией из большой тройки, кто выпустит новые ускорители уже в этом году.