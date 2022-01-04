По оценкам NVIDIA и Radeon, ситуация начнет улучшаться только во второй половине года.

Приобрести видеокарту в прошлом году было тем еще квестом. Криптовалютные энтузиасты и перекупщики начали скупать видеокарты и даже мощные игровые ноутбуки целыми партиями, не позволяя им доехать до магазинов.

С началом 2022 ситуация заметно не улучшилось, но и не ухудшилась, говориться в материале 3DCenter, передает Mezha.media.

Как говорится в публикации, на конец 2021 года цены на видеокарты выровнялись. Если еще в декабре они были на 90+% больше от рекомендуемой розничной стоимости производителей, то уже сейчас эта цифра варьируется в районе ноябрьских 85%.

По оценкам NVIDIA и Radeon, ситуация начнет улучшаться только во второй половине года. А вот в Intel'е настроены менее оптимистично, ведь компания готовится к запуску своих графических процессоров Arc Alchemist. Это увеличит конкуренцию, но и нагрузит поставки.

Читайте такжеДве недели с GeForce Now. Как работает сервис "облачного" гейминга в УкраинеТак или иначе цены на видеокарты по-прежнему до смешного велики и могут остаться такими до момента перехода Ethereum к PoS-модели, которая должна сделать его майнинг невыгодным. Правда, произойти это должно было еще в прошлом году, хотя сейчас прогнозируется на ближайшее лето.

Почему подорожали видеокарты

Дефицит видеокарт начал нарастать с начала осени прошлого 2020 года. С начала 2021 года цены на них выросли едва ли не в три раза.

Частично это связано с пандемией коронавируса и проблемы у производителей чипов – компаний Samsung и TSMC, которые не успевают покрыть растущий спрос.

Ситуацию сильно усугубил взрывной рост цен на криптовалюты. Найти новые видеокарты NVIDIA или Radeon было нереально, а цены на подержанные выглядели, как на новенькие.

Ранее в Cети появились спецификации видеокарт AMD следующего поколения, которые дебютируют позже в этом году. Ожидается, что новые карты будут заметно производительнее текущей линейки Radeon RX 6000, а их стоимость будет варьироваться в пределах $2000-2500.

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