Ожидается, что новые карты будут заметно производительнее текущей линейки Radeon RX 6000.

После слухов о том, что компания AMD готовит к релизу флагманскую линейку видеокарт Radeon RX, в Cети появились спецификации будущих новинок. Новая утечка раскрыла ключевые технические характеристики новых GPU Navi.

По заявлению сетевого информатора Greymon55, специализирующийся на железе, новые карты будут заметно производительнее текущей линейки Radeon RX 6000.

Источник сообщает, что GPU Navi 31 (предполагаемые Radeon RX 7900 XT и RX 7800 XT) получит 60 блоков WGP (15 360 потоковых процессоров) и 16 ГБ памяти формата GDDR6 с 256-разрядной шиной. Также указывается 256 МБ кэш-памяти Infinity Cache. Частота памяти составит около 2,5 ГГц.

Читайте такжеВ 2022-м году ожидается резкий рост цен на игровые ноутбукиЧто касается Navi 32 (предполагаемые Radeon RX 7700/XT), это GPU будет иметь 40 блоков WGP (10 240 потоковых процессоров), 12 ГБ памяти со 192-разрядной шиной и 192 МБ кэша 3D Infinity Cache. Частоты, по данным источника, будут в пределах 2, 6-2, 8 ГГц.

В свою очередь Navi 33 ляжет в основу среднебюджетных решений: 16 блоков WGP (4096 потоковых процессоров), 8 ГБ памяти со 128-разрядной шиной и 64 МБ 3D Infinity Cache. Частоты – в районе 2, 8-3, 0 ГГц.

Что еще известно о видеокартах

Ранее сообщалось о TDP в 400-500 Вт, а ещё были утечки о невероятных рекомендованных ценах вплоть до $2000-2500 за флагманские видеокарты. Впрочем, и уровень производительности у этих карт будет невероятным по текущим меркам.

Премьера серии AMD Radeon RX 7000 должна состояться в 2022-ом.

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Автор: Денис Пономаренко