Закупка оборудования обошлась ему примерно в 7 миллионов долларов.

Некто Джексон Дэвидсон из США всерьез увлекся майнингом криптовалют и собрал, пожалуй, самую большую любительскую цифровую ферму по добыче Ethereum ("эфир" в простонародье).

В опубликованном видео на его Twitter-страничке можно увидеть лишь часть "оборудования", а всего в распоряжении энтузиаста находится около 7000 видеокарт.

Почти все ускорители представлены эталонной моделью GeForce RTX 3070 Founders Edition. Другие аппаратные компоненты, используемые для добычи криптовалюты – материнские платы, процессоры, оперативная память, диски, блоки питания компьютеров и т.п. – также видны в представленном ролике.

Читайте такжеАналитик рассказал, в какую криптовалюту выгодно вложиться в 2022 годуВ помещениях, где находятся устройства для добычи Ethereum, очень шумно и должно быть жарко, однако автор организовал неплохую систему охлаждения: на потолке видно большое количество вентиляционных отверстий.

В своей публикации Дэвидсон рассказал, что изначально он закупал эти видеокарты поштучно в магазинах и интернет-барахолках, но теперь договорился о поставках напрямую с производителями.

Сколько он потратил и сколько зарабатывает – парень не афиширует, однако другие энтузиасты уже посчитали, что тот инвестировал порядка 7 млн. долларов в свою ферму и имеет доход не менее 680 тыс. долларов в месяц.

Учитывая также расходы на аренду, охлаждение, освещение, обслуживание, ремонт и замену поврежденных видеокарт, это небольшое предприятие окупит свои инвестиции и выйдет в плюс примерно через год после начала работы. Что, в свою очередь, весьма неплохой показатель для бизнеса.

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Автор: Денис Пономаренко