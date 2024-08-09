Все они предлагают оптимальный баланс цены/производительности и еще не скоро потеряют свою актуальность.

Популярный техноресурс Wccftech опубликовал свежий материал, посвященный процессорам. В этот раз внимание уделили бюджетным моделям, которые стоит рассмотреть к покупке в августе 2024 года.

В последние пару поколений процессоры значительно улучшились, предложив первоклассные характеристики, в частности, большое количество ядер/потоков, более высокие тактовые частоты и превосходную архитектуру, при этом цены на них остались прежние, говорится в заметке.

Ryzen 5 7600X – лучший в целом. Мощный бюджетный чип среднего класса с высокой производительностью одного или нескольких ядер для максимального раскрытия игрового потенциала вашего ПК без необходимости тратить много денег. Кроме того, чип энергоэффективный и подойдет для разгона.

– лучший в целом. Мощный бюджетный чип среднего класса с высокой производительностью одного или нескольких ядер для максимального раскрытия игрового потенциала вашего ПК без необходимости тратить много денег. Кроме того, чип энергоэффективный и подойдет для разгона. Intel Core i5 13400F – лучший недорогой процессор от Intel. У него 10 ядер 16 потоков, он хорошо себя показывает в играх и может использоваться с более дешевыми материнскими платами. Минусы – чип прожорливый и не пойдет для разгона.

– лучший недорогой процессор от Intel. У него 10 ядер 16 потоков, он хорошо себя показывает в играх и может использоваться с более дешевыми материнскими платами. Минусы – чип прожорливый и не пойдет для разгона. AMD Ryzen 7 5700X3D – лучшее соотношение цены-качества. Несмотря на работу на устаревшей архитектуре Zen 3, этот чипсет уверенно конкурирует с современными моделями, например, Ryzen 7000, достигая убедительной производительности при небольшом энергопотреблении.

– лучшее соотношение цены-качества. Несмотря на работу на устаревшей архитектуре Zen 3, этот чипсет уверенно конкурирует с современными моделями, например, Ryzen 7000, достигая убедительной производительности при небольшом энергопотреблении. Intel Core i3-13100F – лучший начальный уровень. Этот четырехядерник по-прежнему впечатляет в реальных тестах, работая так же хорошо, как некоторые шестиядерные чипы Zen 3. Кроме того, он потребляет мало энергии и не нуждается в дополнительном решении для охлаждения.

– лучший начальный уровень. Этот четырехядерник по-прежнему впечатляет в реальных тестах, работая так же хорошо, как некоторые шестиядерные чипы Zen 3. Кроме того, он потребляет мало энергии и не нуждается в дополнительном решении для охлаждения. AMD Ryzen 5 8600G – лучший APU на рынке. Хороший вариант для тех, кто не планирует покупать дискретную карту и кому достаточно 1080р-гейминга.

– лучший APU на рынке. Хороший вариант для тех, кто не планирует покупать дискретную карту и кому достаточно 1080р-гейминга. Неожиданно, но в рейтинг недорогих процессоров от Wccftech также попал Ryzen 9 5900X, некогда самый производительный процессор для AM4. Он очень хорош в играх, а также отлично подходит для рабочих задач. Сейчас его можно найти дешевле 250 долларов. Видео дня

Напомним, на днях состоялся релиз новых процессоров Ryzen 9000 с ценами ниже, чем у Ryzen 7000 на момент выхода. AMD говорит, что общий прирост производительности между старым и новым CPU составляет от 11 до 22%, и все это при меньшем энергопотреблении.

Свежий опрос Steam показал, что GeForce RTX 3060 остается самой часто встречаемой видеокартой у геймеров. Что касается процессоров, то самыми популярными являются чипы от Intel с частотами от 2,3 до 2,7 ГГц.

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