AMD или Intel: специалисты назвали победителя в битве процессоров в 2024 году

Каждый производитель предлагает какие-то уникальные возможности, тем не менее, процессоры Intel оказались на несколько пунктов впереди.

Специалисты портала Tom's Hardware решили бесконечный спор между двумя главными "процессорными" лагерями – AMD и Intel. Редакция протестировала самые актуальные модели обоих производителей по нескольким параметрам. В результате был определен победитель.

Оценка чипом производилась по семи критериям – цена, производительность в играх и рабочих задачах, возможности для разгона, энергопотребление, софт, архитектура, безопасность.

В ходе сравнения специалисты выяснили сильные и слабые стороны чипов и пришли к ожидаемому выводу: однозначно лучшего предложения на рынке не существует – каждая компания предлагает какие-то уникальные возможности. Тем не менее процессоры Intel оказались на несколько пунктов впереди. По мнению Tom's Hardware, они:

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Предлагают лучшее соотношение цены и качества;

Показывают отличные результаты в приложениях и больше подходят для создателей контента.

Отлично показывают себя в играх.

Они хороши для разгона.

Сильной стороной Intel являются софт и драйвера.

У актуальных чипов Intel лучше спецификации.

У них отличная архитектура.

Процессоры AMD, в свою очередь, предлагают бескомпромиссную производительность в играх, могут похвастать высокой энергоэффективностью, продвинутым техпроцессом и отличным уровнем безопасности. Как результат, Intel одержал победу со счетом 7:5.

Напомним, до конца месяца у AMD выйдут, как она говорит, "самые мощные десктопные чипы" серии Ryzen 9000. Примечательно, что будут предлагаться по более низкой цене, чем в свое время Ryzen 7000. Что касается Intel, то их следующее поколение ожидаются только в конце года.

Ранее специалисты назвали 10 видеокарт, которые ни в коем случае нельзя покупать в 2024. У них либо появился более актуальный и дешевый аналог, либо они еще на момент выхода пострадали от неудачного позиционирования.

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