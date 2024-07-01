Эксперты назвали 10 видеокарт, которые ни в коем случае нельзя покупать в 2024

У них либо появился более актуальный и дешевый аналог, либо они еще на момент выхода пострадали от неудачного позиционирования.

Покупка видеокарты для игр – это крупная инвестиция, учитывая ценник не только на флагманские, но и на средне- и бюджетные модели. Сегодня на рынке представлено огромное количество видеоускорителей, однако далеко не все из них станут удачным вариантом для покупки.

Редакция известного издания XDA Developers, вслед за антитопом процессоров, составила антитоп видеокарт, которые следует избегать, если вы собираете ПК исключительно для игр.

RX 6500 XT . Даже по своей относительно низкой цене в 199 долларов она не была актуальной даже в момент выхода. Это дешевая "затычка" с 4 гигабайт памяти и 64-битной шиной, которая по производительности уступает даже RX 5500 XT и GTX 1650 Super, которые старше нее на три года.

. Даже по своей относительно низкой цене в 199 долларов она не была актуальной даже в момент выхода. Это дешевая "затычка" с 4 гигабайт памяти и 64-битной шиной, которая по производительности уступает даже RX 5500 XT и GTX 1650 Super, которые старше нее на три года. GeForce RTX 3060 8GB. Урезанная версия базовой модели RTX 3060 12GB, которая дебютировала двумя годами позже. В Nvidia решили поставить ей 8 ГБ видеопамяти и 128-битную шину, что привело к ощутимому снижению пропускной способности за не намного меньшую цену.

Урезанная версия базовой модели RTX 3060 12GB, которая дебютировала двумя годами позже. В Nvidia решили поставить ей 8 ГБ видеопамяти и 128-битную шину, что привело к ощутимому снижению пропускной способности за не намного меньшую цену. GeForce RTX 3050 . Самая доступная модель с RTX, впрочем, похвастаться большими успехами в трассировке лучей видеокарта не может. Вместо нее лучше купить RX 6600 или даже Intel Arc A580.

. Самая доступная модель с RTX, впрочем, похвастаться большими успехами в трассировке лучей видеокарта не может. Вместо нее лучше купить RX 6600 или даже Intel Arc A580. Arc A770 . Возвращение Intel на рынок видеокарт стало большим событием, но неудачных решений тоже хватает. A770 критикуют за высокие температуры и низкую производительность. Конкуренты в лице RX 6650 XT и RTX 4060 имеет аналогичную производительность, но стоят дешевле.

. Возвращение Intel на рынок видеокарт стало большим событием, но неудачных решений тоже хватает. A770 критикуют за высокие температуры и низкую производительность. Конкуренты в лице RX 6650 XT и RTX 4060 имеет аналогичную производительность, но стоят дешевле. Radeon RX 7600. Одна из редких по-настоящему неудачных моделей AMD. Она построена на 6-нм техпроцессе, но не смогла превзойти даже более старый и более дешевый RX 6650 XT. Лучше немного доплатить и взять RTX 4060.

Видео дня

GeForce RTX 4060 Ti 8GB . Видеокарта была обречена, еще не успев выйти, считают в XDA. Очевидно, что проблемой здесь стала более слабая 128-битная шина памяти по сравнению с 256-битной у RTX 3060 Ti. Лучше присмотреться к RX 6750 XT или RX 7700 XT от AMD.

. Видеокарта была обречена, еще не успев выйти, считают в XDA. Очевидно, что проблемой здесь стала более слабая 128-битная шина памяти по сравнению с 256-битной у RTX 3060 Ti. Лучше присмотреться к RX 6750 XT или RX 7700 XT от AMD. GeForce RTX 3070 . Отличная видеокарта, испорченная низким объемом видеопамяти. Сегодня более новую и гораздо более мощную RTX 4070 можно найти по той же цене.

. Отличная видеокарта, испорченная низким объемом видеопамяти. Сегодня более новую и гораздо более мощную RTX 4070 можно найти по той же цене. GeForce RTX 3090 . Первая видеокарта 90-го класса от Nvidia, которая задала новый стандарт в производительности. Но сегодня за ту же стоимость можно приобрести RTX 4070 Ti Super или стоящий вдвое дешевле RX 6950 XT.

. Первая видеокарта 90-го класса от Nvidia, которая задала новый стандарт в производительности. Но сегодня за ту же стоимость можно приобрести RTX 4070 Ti Super или стоящий вдвое дешевле RX 6950 XT. GeForce RTX 4070 Ti. Типичный пример неудачного позиционирования Nvidia. Карта бесспорно неплохая, однако лучше остановиться на RTX 4070 Ti Super с 16 ГБ памяти. Тем более что разница в цене составляет 20-30 долларов.

Типичный пример неудачного позиционирования Nvidia. Карта бесспорно неплохая, однако лучше остановиться на RTX 4070 Ti Super с 16 ГБ памяти. Тем более что разница в цене составляет 20-30 долларов. GeForce RTX 4080. Один из худших продуктов в серии RTX 40. При цене в 1200 долларов видеокарта была всего на 20–25 % быстрее, чем RTX 4070 Ti, но стоила на 50% дороже. Выход RTX 4080 Super на $200 дешевле расставил все по своим местам.

Как УНИАН уже сообщал, Nvidia, AMD и Intel, судя по всему, перенесли свои видеокарты нового поколения на 2025 год, хотя ранее они должны были выйти в конце 2024-го. Что касается "зеленых", то известно, что сначала компания сфокусируется на выпуске флагманов – RTX 5090 и RTX 5080.

А ранее специалисты выбрали лучшие и худшие процессоры для игрового ПК в 2024 году. Королем игровых сборок признан Ryzen 7800X3D, а Core i9-14900K, наоборот, посоветовали избегать всеми правдами и неправдами.

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