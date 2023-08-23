Апдейт вскоре станет доступен и для Android Go – версии ОС для маломощных устройств.

Google выкатила важное обновление для мобильных устройств, работающих на операционной системы Android. Апдейт значительно влияет на скорость запуска приложений на смартфонах и планшетах.

Так, время запуска приложений на этих устройствах увеличилась на 30%. При этом установить апдейт можно вне зависимости от производителя и оболочки поскольку он проводится через системные обновления Google Play, начиная с версии Android 12, пишет 9to5Google.

Также отмечаются общее улучшения производительности и более быстрый запуск ОС при перезагрузке, который может достигать всего 20 секунд.

Видео дня

Аналогичное обновление в ближайшее время выйдет и для Android Go – версии ОС для маломощных смартфонов.

Как обновить Android до последней версии

По умолчанию все телефоны на Android периодически проверяют наличие апдейтов в фоновом режиме. Однако чтобы не ждать, можно прибегнуть к обновлению в ручном режиме: "Настройки" → "Об устройстве" → "Обновление ПО".

Разные оболочки имеют свой путь к проверке обновлений, который, впрочем, очень похож у всех моделей смартфонов. Когда откроете раздел обновлений, нажмите на кнопку проверки, подождите немного – и узнаете, возможно ли загрузить апдейт прямо сейчас.

А меж тем в ближайшие месяцы ожидается развертывание Android 14. Из интересного в новой ОС обещают режим видеорегистратора, возможность удалять предустановленные приложения и анализ "здоровья" аккумулятора, как на iOS.

Вас также могут заинтересовать новости: