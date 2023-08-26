Новый флагманский смартфон Samsung выйдет в начале 2024 года.

Известный сетевой информатор Ice Universe, который крайне редко ошибается, опубликовал качественные рендеры флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra. А заодно и сравнил его с грядущими iPhone 15 Ultra и Xiaomi 14.

Ожидается, что новый флагманский смартфон южнокорейской компании получит очень плоский экран, а также повторит рекорд Galaxy S10 по соотношению площади экрана к площади передней панели, и это отражено на опубликованных изображениях.

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Вместе с тем инсайдер опубликовал парочку сравнительных рендеров, на которых новый Galaxy S24 Ultra сравнивается с грядущими iPhone 15 Ultra и Xiaomi 14. У них должны быть очень узкие рамки экрана (1 мм) – и речь не только о какой-то одной грани, а о всех четырех

Отдельно стоит отметить, что флагманский смартфон Apple впервые за долгое время выглядит крайне современно на фоне флагмана Samsung, особенно если оценивать внешний вид по ширине рамки экрана.

Оба аппарата должны быть представлены в течение осени, тогда как новинка от Samsung выйдет в начале 2024 года.

Ранее сообщалось, что батарею Galaxy S24 Ultra прокачают по технологии электромобилей, благодаря чему автономность станет еще внушительней. Кроме того, Samsung готовится вернуться к использованию собственных процессоров в линейке Galaxy S24.

Что касается iPhone 15 Ultra, то на этой неделе снова появилась информация, что новый флагман от Apple получит именно такое название, а не iPhone 15 Pro Max, по аналогии с предыдущими поколениями. Также упоминается, что выйдет он на месяц позже других айфонов.

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