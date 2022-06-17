Его начинки хватит даже для просмотра видео 4K.

Компания Bleu Jour, которая специализируется на сборке небольших десктопных систем, выпустила мини-компьютер Kubb Mini. Поиграть на таком устройстве вряд ли получится, а вот для просмотра видео и работы – самое оно.

Он сделан в крохотном корпусе из алюминия, который имеет размеры 6,8×6,8×6,8 см, пишет портал Liliputing.

Внутри этого малыша нашлось место 4-ядерному процессору Intel Celeron N5105 с 4 МБ кэш-памяти третьего уровня и показателем TDP 10 Вт. ОЗУ – 8 ГБ LPDDR4. Для OC и хранения данных предусмотрен накопитель M.2 на 128 ГБ.

Его можно подключать к ТВ, мониторам, проекторам и другим устройствам – для этого есть набор портов. За вывод картинки отвечает встроенная графика Intel UHD, которая поддерживает воспроизведение 4К-видео. Разработчики гарантируют бесшумную работу устройства.

Цена Kubb Mini – 350 евро (~10 000 грн).

Ранее УНИАН рассказывал о не менее занятой вещице – интеллектуальной лампе от Xiaomi, которая имитирует циклы восхода и захода солнца. Она поможет расслабиться и прежде всего предназначена для людей, страдающих бессонницей.

Также мы писали, что Meizu выпустила новые беспроводные наушники, которые на фоне конкурентов выделяются необычным дизайном, да и стоимость у них невысокая.

Вас также могут заинтересовать новости: