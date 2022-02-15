Для игр такое устройство не подойдет, но для работы – самое оно.

На платформе коллективного финансирования компании Xiaomi появился достаточно любопытный продукт – миниатюрный компьютер Ningmei Mini Computer CR80, который весит всего 250 граммов.

Для игр данный девайс вряд ли сгодится, но для нетребовательных задач и развлечений вроде фильмов самое оно.

Длина и ширина корпуса – менее 12 см, а толщина – менее 2,5 см. Мини-компьютер лишь немного тяжелее среднего смартфона и практически не занимает места на столе. Его можно подключать к телевизорам, мониторам, проекторам и другим устройствам – для этого есть набор портов.

Четырехъядерный процессор Intel Celeron N5105 с частотой до 2.9 ГГц и интегрированной графикой UHD Graphics дополняется оперативной памяти DDR4 и SSD формата m.2 объемом 128 или 256 ГБ. Последний можно заменить самостоятельно, увеличив объем до 512 ГБ.

Продавать Ningmei CR80 будут пока только в Китае по следующим ценам:

6 + 128 ГБ – 1099 юаней (около 4999 грн)

8 + 256 ГБ – 1299 юаней (около 5999 грн)

Информации о глобальном запуске пока нет, но наверняка со временем устройство доберется и до нашего ритейла.

Ранее Xiaomi пополнила ассортимент своих аксессуаров универсальной флешкой, которая подходит как для ПК, так и смартфонов. Накопители поддерживают интерфейс USB 3.2 Gen 1, а максимальная скорость чтения составляет 150 МБ/с.

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