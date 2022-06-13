Она поможет расслабиться и прежде всего предназначена для людей, страдающих бессонницей.

На платформе коллективного финансирования компании Xiaomi появилась крайне занятная вещица – интеллектуальная лампа, которая имитирует циклы восхода и захода солнца.

Она поможет расслабиться и прежде всего предназначена для людей, страдающих бессонницей, пишет GizmoChina.

Например, когда за окном заходит солнце, лампа динамически подстраивается под закат, постепенно выключая свет и генерируя белый шум для полного погружения в сон.

Во время восхода солнца лампа активируется примерно за полчаса до того, как зазвонит будильник, чтобы сымитировать восход солнца – свет постепенно будет становиться все ярче. Как говориться в описании, это стимулирует человеческий организм просыпаться более естественным образом, а не от навязчивого звука будильника.

Также лампа может имитировать полнолуние. А еще вещица пригодится любителям йоги. Управлять прибором можно через фирменное приложение. Вес устройства – 1,1 кг.

Цена вопроса – 549 юаней или 2400 в гривнах. На данный момент девайс доступен только в Китае, но вскоре должен появиться и на торговых площадках по типу AliExpress.

Ранее УНИАН рассказывал о простых способах ускорить работу дешевых смартфонов Xiaomi. Для этого не нужно ничего скачивать или устанавливать, а весь процесс занимает считанные минуты.

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