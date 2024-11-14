Ад перфекциониста: на фото показали нестандартный дизайн камеры Xiaomi 15 Ultra

Его оснастят массивным блоком камер с расположением объективов в виде буквы "Г".

В интернете появилась фотография, на которой, как утверждается, показана задняя часть грядущего камерофона Xiaomi 15 Ultra. И если верить увиденному, дизайн его модуля камеры будет явно выделяться на фоне конкурентов, пишет GSMArena.

Первое, что сразу бросается в глаза, это массивный блок камер круглой формы. В нем находятся четыре объектива, включая перископ. Расположение камер выполнено в виде буквы "Г".

Ожидается, что перископ, установленный в Xiaomi 15 Ultra, будет использовать 200-Мп сенсор Samsung и предложит 4,3-кратное увеличение. Три другие камеры – это основа, телефото и сверхширокоугольный модули.

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В собранном виде новая "Ультра" от Xiaomi должна выглядеть как-то так:

Для сравнения, блок камер Xiaomi 14 Ultra:

Xiaomi 15 Ultra приписывают процессор Snapdragon 8 Gen 4, 24 ГБ ОЗУ и аккумулятор 6000 мАч. В ранних сообщениях говорилось, что 15 Ultra будет первым смартфоном на рынке с применением двухслойного дисплея OLED разрешением 2K.

Презентации Xiaomi 15 Ultra в этом году вряд ли стоит ждать. Предшественник вышел в конце февраля 2024-го. Он позиционируется как оптимальное решение для фото энтузиастов.

Ранее УНИАН писал, что Xiaomi "перекрыла кислород" покупателям китайских версий своих смартфонов. То есть, купив устройство производителя на площадках типа AliExpress, больше не выйдет перепрошить его ПО на глобальную.

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