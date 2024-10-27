Redmi Note 11 Pro и другие популярные модели достигли конца своего жизненного цикла.

Xiaomi обновила список EOS (End of Support), в который попадают устройства, которые больше не будут получать никаких обновлений. На этот раз китайская компания отправила "на пенсию" пять смартфонов и один планшет.

Устройства Xiaomi, которые стали раритетами:

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+

Xiaomi Redmi 10 (2022)

Xiaomi Redmi Note 10 JE

POCO X3 GT

Xiaomi Pad 5.

Все эти аппараты больше не будут получать новые версии MIUI и HyperOS, а также важные патчи безопасности, которые защищают от новых уязвимостей. Это значит, что пользоваться ими теперь будет небезопасно, особенно ввиду распространенности всякого рода вирусов и эксплойтов в экосистеме Android.

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Напомним, что ранее Xiaomi объявила о продлении периода поддержки своих девайсов до четырех лет обновлений ОС и пяти лет обновлений безопасности, но это нововведение не распространяется на уже выпущенные телефоны. Таким образом, Redmi Note 11 Pro, выпущенный в феврале 2022-го, получила только два обновления.

Если ваш смартфон попал в список EOS, специалисты называли лучшие смартфоны Xiaomi под разный бюджет и запросы. В список попали свежие и не очень устройства компании, которые рекомендуются к покупке осенью 2024 года.

Ранее появилась информация, что Xiaomi "перекрыла кислород" покупателям китайских версий своих смартфонов. Купив девайс производителя на площадках типа AliExpress, больше не выйдет перепрошить его ПО на глобальную версию.

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