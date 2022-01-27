Вместо этого будет внедрена технология eSIM, которая все чаще встречается в новых смартфонах.

Apple хочет полностью перейти на eSIM в ближайшие годы. Слот для SIM-карты станет опцией в iPhone 14, тогда как все последующие модели выйдут в единственной версии с электронной "симкой".

Так считает аналитик GlobalData, это подтверждается более ранней утечкой.

Модели iPhone без слота под SIM-карту всегда были вопросом "когда", а не "если". Маловероятно, что Apple разом избавится от существующей системы и переведет всех пользователей на eSIM. Скорее она запустит вариант модели только для eSIM, сохранив версию с двойной eSIM плюс физической SIM.

Таким образом в продаже останется версия со слотом для карточек, но это будет опция. Вероятно, бесплатная.

eSIM по-прежнему доступен не у всех операторов и не в каждой стране мира, но Apple такое никогда не останавливало. За примером далеко ходить не надо: история с iPhone 5 и переходом на nanoSIM, когда поначалу все возмущались, а потом операторы быстренько запустили производство компактных карточек.

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А меж тем поток инсайдов о следующих айфонах 2022 не иссякает. Мы уже знаем, что премиальные модели iPhone 14 станут еще дороже, а "челку" заменит овальный вырез в форме пилюли. Само собой, обновится и железо. Презентация, как обычно, в сентябре.

Для тех, кто предпочитает недорогую технику, в апреле или мае выйдет новый iPhone SE третьего поколения, который будет выполнен в дизайне "восьмерки" и поддерживать 5G. По слухам, за него попросят $400.

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